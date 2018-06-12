Кузьма спатиме, Ніна Матвієнко зависне в невідомості, Асію Ахат чоловік возитиме по клубах

Напередодні Нового року ми поцікавилися в українських зірок, чим вони займатимуться в новорічну ніч.

Співачка та екс-депутат Руслана Лижичко розділить свято з чоловіком і балетом

Я цілий рік працювала, записувала новий альбом, думала про нове шоу, яке з’явиться в Новому році.

Я переглянула багато речей і зрозуміла, що для мене на першому плані – це сім’я, рідні та друзі. Я дуже ціную ці хвилини, які мені вдається проводити в родинному колі. Цього року мене майже не було в Україні і я майже не бачила свого чоловіка, ми спілкувалися більше в телефонному режимі.

Новий рік я вперше зустрічатиму у своєму новому домі під Києвом, разом із Сашею, зі своїм балетом і друзями.

Співачка і депутат Оксана Білозір проміняла Альпи на Карпати

У мене є традиція, яка триває вже тридцять років: на Новий рік я як артистка ніколи не працюю. У цей період – від Нового року до Різдва – я завжди залишаюся зі своєю родиною.

Традиційно ми зустрічаємо свято на якійсь найвищій горі. Ми їздили в Альпи, вибирали цікаві місця... А цього року зустрічатимемо Новий рік у Буковелі, у наших рідних Карпатах.

«Танок на Майдані Конго» піде на Майдан

За традицією ми зустрічатимемо Новий рік на Майдані в Києві. Відіграємо там годину, а потім подивимося, може, роз’їдемося по домівках або ще десь заграємо.

Співак Кузьма спатиме

Я буду спати. А що тут зустрічати?.. Прийшов собі Новий, та й прийшов. Наїстися олів’є і так можна.

Телеведуча Анжеліка Рудницька валятиметься з салатами в ліжку

Я дуже важко працювала цілий рік, у мене були гастролі – і за кордоном, і по Україні. Я зробила п’ять персональних виставок. І гадаю, що заслужила просто повалятися на ліжку, об’їстися салатами, а не соватися десь поміж столами.

Продюсер і чоловік Таїсії Повалій Ігор Ліхута буде з невісткою та собакою

Тая може вже собі дозволити на Новий рік не працювати. Тому зустрічатимемо свято в рідній оселі, у родинному колі – з невісткою, сином, з собакою та кішкою.

Співачка Ніна Матвієнко зависне в невідомості

А я не хочу, щоб хтось знав, що я робитиму на Новий рік. Хочу побути в невідомості. Я не працюватиму – це точно. Для мене дуже важливо бути в тиші та спокої.

Співак Олександр Пономарьов сидітиме в хаті

Зустрічатиму Новий рік дома. Я відмовився від усіх подій на свято і зустріну його з родиною в хаті, а потім, можливо, підемо кудись у місто.

А після Нового року поїдемо на лижі у Швейцарію. У Карпати поїдемо в лютому, бо відразу після свята – не виходить.

Співачку Асію Ахат чоловік возитиме по нічних клубах

Я працюватиму в одному з київських нічних клубів. Це вже така традиція – останніх п’ять років я на Новий рік завжди працюю. Зі мною буде також мій чоловік. Він, бідолаха, кожної новорічної ночі за кермом, возить мене по концертах, сидить з паперами в машині й працює.

Співак і депутат Святослав Вакарчук підніматиме настрій

На Новий рік не працюватимемо. Планую святкувати з близькими мені людьми, з друзями, з групою, а Різдво – тільки зі своєю сім`єю.

Якщо Різдво – це виключно родинне свято, інтимне, то Новий рік для мене – це більш відкрите, я б сказав, публічне свято, навіть світське. Не важливий формат, не важливе місце, важливий настрій. Має бути весело, з відчуттям Нового року.

Якщо на Різдво мають бути обов`язково витримані традиції – його треба зустрічати у родинному колі, при правильному столі, – то на Новий рік особливим є лише святковий настрій.

Опитувала Оксана Климончук