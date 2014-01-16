Кабмін заднім числом зменшив план приватизації так, щоб виконати його на 101%
13:21, 16 січня 2014Суспільство
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Кабінет міністрів України відкоригував план надходжень від приватизації за 2013 г, зменшивши його з 10 млрд 900 млн грн до 1 млрд 455 млн грн, повідомили УНІАН у Фонді державного майна України.
Кабінет міністрів України відкоригував план надходжень від приватизації
Таким чином, як зазначили у Фонді держмайна, за підсумками 2013 з урахуванням внесених урядом змін план надходжень було виконано на 101,7 % і склав 1 млрд 479 млн грн.
Як зазначили у ФДМУ, постанову, що вносить зміни в план надходжень від приватизації, було прийнято урядом в грудні минулого року.
ФДМУ також за підсумками 2013 р. отримав 1,47 млрд грн від оренди, що становить 126 % від встановленого плану, 125 млн грн дивідендів - 178 % від запланованого.
Як повідомляв УНІАН, всього в 2013 році раніше планувалося отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.
За підсумками 2012 року надходження від приватизації склали 6 млрд 763 млн грн, або 67,6 % річного плану.
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