Кабмін заднім числом зменшив план приватизації так, щоб виконати його на 101%

Таким чином, як зазначили у Фонді держмайна, за підсумками 2013 з урахуванням внесених урядом змін план надходжень було виконано на 101,7 % і склав 1 млрд 479 млн грн.

Як зазначили у ФДМУ, постанову, що вносить зміни в план надходжень від приватизації, було прийнято урядом в грудні минулого року.

ФДМУ також за підсумками 2013 р. отримав 1,47 млрд грн від оренди, що становить 126 % від встановленого плану, 125 млн грн дивідендів - 178 % від запланованого.

Як повідомляв УНІАН, всього в 2013 році раніше планувалося отримати від приватизації 10 млрд 900 млн грн.

За підсумками 2012 року надходження від приватизації склали 6 млрд 763 млн грн, або 67,6 % річного плану.