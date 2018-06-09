Астрологічний прогноз на 2008 рік: над Майданом зійде містичний Нептун

Чим житиме у 2008 році Україна як єдиний суспільний організм? Які події визначатимуть наше буття в цей короткий в історичному вимірі проміжок часу?

Будучи астрологом, спробую викласти своє бачення розвитку України протягом року Щура, як його прийнято йменувати на Сході.

Проте хочу зробити одне застереження. Популярні прогнози, якими грішать наші ЗМІ та окремі автори, м’яко кажучи, часто дуже далекі від будь-якої наукового підґрунтя і, звичайно, від дійсності. Якось я запитав одного такого автора: “А на основі чого ти робиш свій прогноз?” Він каже: “А це мій секрет...” Насправді ніяких секретів у астрології не існує. Усі методики давно вивчені, відпрацьовані, і проблема в тому – аби їх правильно застосувати. А якщо комусь у голову приходить свіжа ідея, то він поспішає поділитися з нею з астрологічною громадськістю і не робить жодних “секретів”.

Тож аби мене не звинуватили в шарлатанстві, я, намагаючись намалювати картину “Україна-2008”, подаю короткі астрологічні пояснення. Можливо, вони не зовсім зрозумілі широкій публіці – читач може просто пропустити відповідні речення.

Прогноз ґрунтується на аналізі транзитів планет відносно гороскопа України, складеного на 24 серпня 1991 року, 17:36 за київським часом (цей час дає Київська астрологічна академія, хоча британець Ніколас Кемпіон у “Книзі світових гороскопів” будує гороскоп України на 17:55; ректифікацію провести складно, оскільки біля Асцендента розташувалися Уран та Нептун). Така методика зручна й добре “працює” для України, оскільки нам добре відома дата народження сучасної Української держави.

Визначальними для України є аспекти транзитних - тобто таких, що рухаються по небу - Плутона, Нептуна, Урана та Сатурна до її натального (зафіксованого в гороскопі) скупчення планет на стику Лева (Юпітер, Венера, Меркурій) і Діви (Сонце), а також до опозиційного до них (180 градусів) Місяця в Першому домі.

Транзитний Плутон утворює з Сонцем України тригон (кут 120 градусів), що триває протягом 2007 – 2008 років.

Такий аспект, очевидно, пов’язаний з подальшими кроками в напрямку конституційної реформи, яку ініціюватиме Президент. Спалахи активності в конституційні сфері в Новому році передбачаються у березні – квітні й далі – у грудні.

Загалом серія тригонів з натальним стелумом (згаданим скупченням планет), що тягнеться з початку 2006 року й завершаться 2009-го, напевне, символічно вказують на вдосконалення системи влади, спрямування владних зусиль на виправлення помилок, допущених під час поспішного внесення змін до Конституції України 8 грудня 2004 року. Таким чином завершення цього процесу слід очікувати не раніш як 2009 року.

Триватиме аспект півквадрата транзитного Плутона з Серединою Неба України, який торік збігся з кризою влади, зокрема парламентської більшості та правлячої партії (березень – квітень 2007 року), що була розв’язана в грудні з формуванням нового уряду. Повтори цього аспекту відбудуться в липні та жовтні. Можемо припустити кризу парламентської більшості та, можливо, розпаду коаліції, що неминуче вдарить по уряду.

У Новому році очікується досить важкий аспект - з’єднання транзитного Нептуна з натальним Місяцем. Перша фаза цього з’єднання припала на травень 2007 року. Саме тоді вибухнув скандал із застосуванням міліцією сили в Генеральній прокураторі. Цього року Нептун пройде транзитом по Місяцю України тричі – у лютому - березні, вересні та грудні.

Така аспектація часто пов’язана з залученням великих мас людей, їх обманом, ілюзіями, популізмом. Торік на Майдан звозилися люди на підтримку уряду Януковича. Розпочалася виборча кампанія з небаченим розмахом популізму з боку БЮТ і “Нашої України”, обману, взаємним залякуванням референдумами.

Такі показники загалом досить небезпечні для державної влади і власне держави: енергія обманутих мас людей може обернутися проти влади. Можемо очікувати “зливи” популізму, актів зради, інтриг у вищих ешелонах влади, скандалів, зокрема пов’язаних з нафтою (Нафтогазом), викриттями у владі, корупційними справами, а також облудним апелюванням до народу. Оскільки Місяць у гороскопі України протистоїть скупченню планет, що символізують владу, неважко передбачити, що таке апелювання буде спрямоване проти однієї з владних гілок та на її компрометацію. Тобто Майдан і далі використовуватиметься як засіб політичної боротьби.

Крім того, містична енергія Нептуна в поєднанні з Місяцем, який традиційно пов’язується з “єдиним носієм влади” – народом, може дати духовного поводиря (сподіватимемося, це не буде чергове “Біле братство”), висунути на передній план харизматичного лідера, якому вірять незалежно від того, що він каже. Він перебуватиме в опозиції до чинної влади.

Інша проекція цього аспекту на події – масові отруєння, виливи нафти в море, спалах епідемії, забруднення води.

Цікаво, що контакти повільних планет з натальним Місяцем України завжди були вірним показником революційних, опозиційних настроїв у суспільстві. Так, Помаранчева революція відбулася на секстилі транзитного Плутона до Місяця України: під час першого проходження в лютому – травні 2004 року закладалася “революційна ситуація”, коли висувалися кандидати на посаду Президента; друге проходження в листопаді 2004 – січні 2005 символізувало власне революцію; третє – у липні – серпні – вказувало на розчарування революцією та наростання напруги між Президентом та прем’єр-міністром Тимошенко; п’яте (останнє) проходження у вересні – жовтні збілося з відставкою Тимошенко та розколом помаранчевого руху.

Коли по Місяцю проходив транзитний Уран, виникла революційна ситуація, відома в історії новітньої України як акція “Україна без Кучми”. Під час точного з’єднання 9 – 12 травня акція набула свого апогею: 9 травня демонстранти зробили спробу пробитися в Адміністрацію Президента, міліція застосувала силу.

Очікуваний невдовзі напівсектиль Урана до Місяця (при віддаленні планети від нічного світила) – має бути м’якший і вказує на більш позитивне забарвлення енергії мас. Подібний аспект у 1993 – 1994 роках (при наближенні Урана до Місяця) збігся з кризою влади й достроковими виборами парламенту та Президента, коли Кучма переміг Кравчука. Уран тричі ковзатиме вперед-назад по орбіті, утворюючи аспект із Місцем: перший раз – у червні – липні 2008-го, удруге – у березні 2009 року й четвертий – на стику 2009-го та 2010 років. Впливи Урану легко накладаються на графік політичних подій: очікується загострення політичної боротьби напередодні президентської кампанії. Символізм Урану, як його розуміє сучасна астрологія, свідчить про зміни, новації, реформи, відставки.

Нинішній політичний процес в Україні можна відстежити по руху Сатурна.

Торік просування Сатурна через стелум планет у натальній карті України вказував на спроби ввести в конституційне русло спалахи протистояння між владними гілками, на зусилля щодо зупинення спроб узурпувати владу. Аспект Сатурна, який символізує всілякі обмеження, із Сонцем – найвищою владою - та з Юпітером, який традиційно пов’язується з діяльністю парламенту, - власне й означав “обмеження дій влади” (Президента “приперли до стіни”), конкретним проявом якого стали дострокові вибори: точне сполучення Сатурн – Сонце припадає на вересень, коли відбулися вибори. Надалі аспекти Сатурна, напевне, позначатимуться на долі політичних сил, які прийшли до влади під час закладання циклу Сатурн – стелум.

Тому розглянемо чутливі точки за участю цієї важливої планети, які вона проходитиме у 2008 році, трохи докладніше. Під час призначення Юлії Тимошенко прем’єр-міністром – 18 грудня 2007 року - Сатурн перебував у точці переходу від директного до ретроградного руху (для спостерігача із Землі зовнішня планета, обертаючись навколо Сонця, часом зупиняється й робить ретроградний рух, потім знову міняє напрямок - рухається директно). Поп’ятний рух Сатурна триватиме до 3 травня: ця дата виглядає як критична. У період – з 16 квітня по 20 травня, коли Сатурн перебуватиме в межах 1 градуса в сполученні з Сонцем, можемо очікувати першої серйозної парламентської та, відповідно, урядової кризи.

Друга чутлива точка за участю Сатурна – коли під час свого директного руху він повертається в те саме місце, де перебував під час голосування за прем’єр-міністра, - 8,5 градуса Діви. Це припадає на 8 – 12 серпня 2008 року. Очевидно, кінець літа – початок осені ознаменується другою серйозною парламентсько-урядовою кризою. У цей критичний період, як уже згадувалося, транзитний Нептун утворює сполучення з натальним Місяцем, транзитний Марс проходить по натальному Марсу (12 серпня), транзитний Юпітер з’єднується з натальним Нептуном, транзитний Уран аспектує Місяць, Плутон, як пам’ятаємо, утворює тривалий трин до стелуму (у цей період – до Венери). Ця розмаїта й сильно заряджена комбінація може відбитися як на розстановці політичних сил, відносинах між гілками влади, так і на настроях у суспільстві. Можемо також чекати несподіванок, які в уявленнях сьогоднішнього дня описати непросто.

Щодо Юпітера, то на початку лютого він транзитно перетинає Асцендент України (точку Зодіаку на горизонті, яка сходить у момент “народження” держави) та Уран, проте проходить їх без “зупинок”. У минулому тривале потрійне з’єднання Юпітер – Асцендент відбулося в червні 1996 року і збіглося з ухваленням Конституції України. Крім Урану, який розташувався на Асценденті, у Першому домі гороскопа України біля Асцендента перебуває ще одна “важка” планета - Нептун, з яким Юпітер утворив точну квадратуру 8 грудня 2004 року, коли ухвалювалися горезвісні конституційні зміни в їхній чинній редакції. А відомий Конституційний договір від 8 червня 1995 року, коли головні політичні гравці, зокрема Президент Кучма та Голова Верховної Ради Мороз, підписали угоду “про ненапад” до прийняття нової Конституції, супроводжувався тривалим “зависанням” Юпітера в 30-градусному аспекті до Нептуна, а також до Урана та Асцендента.

Якщо Нептун у Гороскопі України справді чутливий до конституційного процесу, тоді це ще одне підтвердження очікуваної дії аспекту Плутон – Сонце, про який ми згадували вище. Тож можемо додати, що, крім весни та грудня, ця тема актуалізується в середині лютого, наприкінці липня – початку серпня та в середині жовтня, оскільки на Нептуні транзитний Юпітер “застряне” надовго й перетне його градус тричі. Друге проходження цієї “авторитетної” планети через Нептун збігається з кризою, про яку вже згадувалося.

Інші прояви аспектів Юпітера та його перебування в Першому домі (з попереднього досвіду України) – зарубіжні контакти владних інститутів з іншими державами та міжнародними структурами (наприклад, СОТ). Такі контакти, зокрема, дуже ймовірні в лютому, а також під час згаданих з’єднань Юпітер – Нептун, тобто в серпні та жовтні й мають позитивний характер.

На увагу заслуговує тривала “стоянка” Марса в районі Десцендента (точка Зодіака, що ховається за горизонт на заході в момент народження). У жовтні та грудні минулого року двічі Марс перетинав Десцендент, утретє це відбудеться наприкінці березня 2008-го. Цей аспект асоціюється з загостренням конфліктів між політичними таборами, актуалізацією військової тематики, силових структур загалом. Можливе напруження енергії у відносинах із сусідами, насамперед Росією.

У середині березня Марс, рухаючись директно, досягне тієї самої точки, де він перебував під час свого поп’ятного руху (5 градусів Рака), коли відбулося призначення Тимошенко прем’єр-міністром. У ці дні, судячи з усього, ім’я Тимошенко фігуруватиме в газетних заголовках та коментарях. Очевидно, й саму її багато показуватимуть по телевізору. Дуже ймовірні гучні конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю прем’єр-міністра.

Загалом, як бачимо, політичний процес в Україні “ще не вмер” і не збирається цього робити. Тяжкий, але невпинний рух до демократії триватиме. Уран, який розташувався на Асценденті України, не дозволить українцям сумувати, його енергія й надалі, сприятиме несподіваним поворотам у громадсько-політичному житті та сюрпризам, що підноситимуть нам політики, - на щастя, далеко не завжди неприємним.

Володимир Гетьман, астролог

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