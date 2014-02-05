Губернатор Сумщини назвав причину кривавої ДТП на переїзді

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив голова Сумської облдержадміністрації Ігор Яговдик.

Читайте такожОприлюднено список загиблих і постраждалих у ДТП на Сумщині«Учора водій був обстежений на наявність у крові алкоголю: проба показала, що він був тверезий, в нормальному стані, адекватно реагує на обставини. Автомобіль «Рута» був у справному стані. Є питання до перевізника, який обслуговує цей маршрут. Зокрема правоохоронці заявляють про відсутність трудової угоди між перевізником та водієм. Також з’ясовуються питання паспортизації маршруту, узгодження руху через переїзд безпосередньо із залізничниками тощо. У будь-якому разі, в даному випадку ми говоримо про людський фактор, який, на жаль, присутній у цій ситуації», - зазначив Яговдик.

При цьому він не зміг відповісти на запитання стосовно психологічного стану водія на момент аварії, оскільки журналістам стало відомо, що в січні повісився його батько.

Голова ОДА також розповів, що водій, якому оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, затриманий в порядку ст. 208 КПК України в очікуванні рішення суду щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Читайте такожКабмін допоможе потерпілим і сімям загиблих у Сумській областіКрім того, губернатор зауважив, що наразі не володіє інформацією про те, нібито пасажирський дизельний електропоїзд «Харків-Суми-Ворожба», в якому їхали 163 пасажири, йшов із запізненням.

Як повідомляв УНІАН, 4 лютого о 15:28 на залізничному переїзді поблизу сіл Білани та Вири Білопільського району пасажирський потяг «Харків-Ворожба» збив маршрутний мікроавтобус. Потяг протягнув маршрутку по залізничному полотну близько 300 метрів. В результаті аварії загинули 12 осіб, у тому числі одна дитина. Ще 6 постраждалих, у тому числі 1 дитина, знаходяться в лікарні. Всі вони – пасажири маршрутного автобуса.

Відкрито кримінальне провадження.