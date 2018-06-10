Гришку не спиться: він згадує Америку і думає про податкову

Український оперний співак, маестро, ас української оперної сцени, народний артист України, радник Президента України Віктора Ющенка з питань культури, генерал-отаман українського козацтва, Володимир Гришко повернувся з Нью-Йорка, де три місяці співав у Метрополітен Опера. На честь свого повернення додому маестро організував «сніданок» журналістів із собою, на якому він поділився враженнями від свого перебування у на американській оперній сцені…

Сина України (так часто себе любить називати сам Володимир Гришко) вийшли зустрічати дві діви у вишитому вбранні з хлібом. Маестро відщипнув шматочок хліба, торкнувся рукою до підлоги і сказав, що радий усіх вітати.

Наслідок перебування Гришка в Америці відчувався одразу: він постійно посміхався, з присутніми привітався на дві пори дня – добрий день і добрий ранок, бо в них (в Америці) «інший час», а дівчат, які йому хліб дали, запитав, чи були вони в Америці?..

Співак висловлював неабияку радість бути знову на Україні, він про це з таким захопленням розповідав, що перескакував з думки на думку, йому хотілося розказати все й одразу:

– Я за три місяці уже не знав, куди себе діти, так я багато співав у Метрополітені...Одним словом з Новим роком вас, з Різдвом Христовим. Повірте, я радий бути тут. Я собі декілька разів на день кажу, щоб щось відчути, треба щось змінити в своєму житті: кудись поїхати, кудись втекти, щоб тебе заперли на якусь галактику. Вдома, повірте мені, це наснага, це те, що мені дає і біль, і радість, і невтому. Тобто українське небо я нінащо не проміняю.

Гришко каже, що не може спати, бо постійно згадує, як пройшло його турне в Нью-Йорку.

– Я згадую, як пройшло, – без скромності хвалиться співак, – турне в Метрополітен Опера і ставлю собі дуже високу оцінку, дуже високу! Мене назвали українською ракетою.

Здавалось би, три місяці - це не такий великий термін, але для великого маестро за цей час багато чого змінилося в Україні.

– Ви знаєте, міняється Україна як дитина. Мене три місяці не було, і Київ уже якийсь інший, люди інші…

Володимир Гришко був у Америці не тільки як великий український оперний співак, він також зустрічався з діаспорою у якості радника Президента України. Розповідав їй, як ми тут поживаємо на Україні і отримував меседжі для Віктора Андрійовича

– Мене, як радника Президента, запрошували на дуже багато важливих акцій... Нещодавно ми відзначали сумну подію – Голодомор. Мені було приємно, коли до мене підходили діаспоряни і просили, щоб я передав подяку Президенту України за те, що на державному рівні визнали Голодомор геноцидом. Після зустрічі з діаспорою у своїй душі я себе більше став поважати. Діаспоряни казали мені: «Пане Володимире, а як ви там живете, а як там парламент, а як Юлія Володимирівна?», а я їх запитую: «А як Ви тут живете?». Вони кажуть: «Ми тут не живемо, ми виживаємо, а живемо ми в Україні: думками, серцем!»

Український отаман каже, що двічі хотів повернутися на Україну, але «офіційні високопосадовці Метрополітен Опера» його не відпустили.

У Метрополітені маестро брав участь у постановці «Війни і миру», у якій солістів було тільки 150 (одним з них Гришко), а усього на сцені 300-400 чоловік, за диригентським пультом стояв найкращий диригент планети Валерій Гергієв з Маріїнського театру. Гришко каже, що був дуже зайнятий, але знайшов час, щоб побалакати з Валерієм Гергієвим про свій фестиваль «Київська Русь».

– У 2007 році «Київська Русь» не відбулася через політичні обставини, через непорозуміння між різними гілками влади. Але цього року я, як продюсер фестивалю, заявляю, що він відбудеться. Я цього року планую грандіозне шоу за підтримки Президента України. Ми об’єднаємо декілька оркестрів, декілька хорів, ми покажемо найвидатніших співаків України, тобто я запрошую і попсову братію, яку я дуже люблю і поважаю, приходити на такі елітарні вечори.

За оперним співаком давно простежується любов до попси і у нього вже були спроби співати у цьому стилі. Він зізнався, що йому вже набридло співати оперу

– Знаєте, час міняється... Не можна бути постійно оперним співаком. Відверто кажучи, мені вже набридло співати оперу. На жаль, це так, хоча це й грішно казати. В опері мене здивувати немає чим.

Гришко часто вживав слова російською, але ґречно вибачався і казав, що в нього думки ще налаштовані на англійську

Крім радощів Гришко в Нью-Йорку переживав також сумні хвилини.

– Єдине, що я втратив, коли повернувся у Метрополітен – я не побачив єдиного видатного співака, повторюю, єдиного співака за всю історію нашої цивілізації, мого друга, мого колегу, Лучано Паваротті. Я його там не побачив. Я прийшов у ту кімнату, де він співав і відчув ту ауру, відчув, що він зараз вийде і запитає мене: «Владіміро, як ти? Що робиш? Знову співаєш цю російську оперу?». На превеликий жаль, у Метрополітені ще не було української опери.

Гришко казав, що в Метрополітені бачив багатьох видатних співаків, але з ними навіть не вітався, проходив повз них… А все тому, що вони - великі заздрісники, вони навіть не приїхали на похорон Лучано Паваротті.

У Нью- Йорку та Вашингтоні квиток до опери коштує від 300 доларів. Я поцікавилася у нашого заробітчанина, скільки він заробив грошей? Проте,конкретної відповіді не прозвучало.

– Я до податкової ще дійду, знаю, вони мене чекають… Ви знаєте, немало заробив я грошей, немало. Я вам кажу правду, бо сьогодні такий день, в який потрібно казати лише правду (тут я намагалася згадати, який саме день, потім зрозуміла – повернення Гришка на рідну землю. – Авт.). Я відіслав пароплавом до Києва десять пачок дитячих речей… Там неможливо не купити за десять долярів чи то джинсики, чи футболочку. Ви не думайте, у мене ж двоє дітей, мене моя жінка просто зґвалтувала в цих магазинах. Я просто сідав на плитку й сидів, мені треба було берегти голос, бо фанера в Метрополітені не проходить. Я заробив багато, але й потратив теж багато. Я вас запевняю! Гришко повинен заробляти багато!

Великий співак висловив також застереження усім бажаючим запросити його на виступ.

– Мушу сказати, що відтепер я співатиму тільки в найкращих театрах, з найкращими умовами і за дуже високі гонорари, повторюю за шалено високі гонорари. Це я вам щиро кажу, бо я не фарисей, я знаю молитви, мене їх навчила мати.

Щодо «сніданку»… Анонсувалося, що буде сніданок-прийом з маестро Гришком в улюбленому французькому ресторані співака. Напевне, українець Гришко, тепер наполовину нью-йорківець, запозичив в американців мінімалізм щодо частувань. Тому так званий «сніданок» обмежився кількома канапками на велику кількість аудиторії, а замість чаю-соку дали попити чистої води...

Можна сказати єдине: від скромності Володимир Гришко не помре, і якщо він вже називає своїм другом покійного Лучано Паваротті, то нехай би хоч трохи наслідував його.

Оксана Климончук