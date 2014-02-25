В Україну йде похолодання: завтра сніг з дощем, потім температура впаде до 10° морозу

Вночі на заході очікується сніг та мокрий сніг, на півдні буде переважати дощ. На решті території України пануватиме область високого атмосферного тиску, яка обумовить суху погоду, повідомляє Opogode.ua.

Найнижча температура повітря очікується на північному сході, вночі до -10 градусів. Вдень температура складе від 4 морозу до 4 градусів тепла.

На заході вночі сніг і мокрий сніг, вдень переважно без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 4 градусів тепла до 2 морозу, на Закарпатті до +8 градусів.

Читайте такожТепла погода в Україні збережеться до кінця тижня

У північних областях переважно сухо. Температура повітря вночі 0-5 морозу, місцями до -10 градусів, від 2 морозу до 3 градусів тепла, у Сумській і Чернігівській областях до 6 морозу.

У центральних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла.

На сході без опадів. Температура повітря вночі 1-6 морозу, місцями-6-10 градусів, вдень від 3 морозу до 3 градусів тепла.

Читайте такожСиноптики прогнозують в Україні похолодання після 20 лютого

На півдні часом дощ, вночі з мокрим снігом. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу. Вдень 0 +5, у Криму до +8 градусів.

У Києві без істотних опадів. Температура повітря вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні східний і південно-східний, 5-12 м/с, на сході та півдні пориви 15-20 м/с.