СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну для фотографа і правозахисника з Росії
16:45, 25 лютого 2014Суспільство
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СБУ дозволила в'їжджати на територію України Юрію Барабашу та Андрію Юрову.
СБУ скасувала заборону на в'їзд Барабашу та Юрову
СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну активістів і правозахисників, зокрема, громадянам Росії фотографу Юрію Барабашу і правозахиснику Андрію Юрову.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.
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Як повідомляв УНІАН, 9 лютого в Україну не впустили російського правозахисника, члена Ради з прав людини при президентові РФ, експерта Ради Європи Юрова.
У липні 2013 року в Україну не впустили громадянина РФ, фотографа та дизайнера Барабаша, який тривалий час жив в Україні.
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