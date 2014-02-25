СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну для фотографа і правозахисника з Росії

СБУ скасувала заборону на в'їзд в Україну активістів і правозахисників, зокрема, громадянам Росії фотографу Юрію Барабашу і правозахиснику Андрію Юрову.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, 9 лютого в Україну не впустили російського правозахисника, члена Ради з прав людини при президентові РФ, експерта Ради Європи Юрова.

У липні 2013 року в Україну не впустили громадянина РФ, фотографа та дизайнера Барабаша, який тривалий час жив в Україні.