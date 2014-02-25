5 канал почне транслювати новини російською

Про це повідомляється в офіційному прес-релізі 5 телеканалу.

Програма виходитиме щодня о 22.00, зазначили в прес-службі.

«Вечірній інформаційний праймовий випуск новин не для тих, хто не сприймає новини українською мовою. Ми впевнені, що в нашій країні українську мову розуміють всі», - йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, одним з перших рішень нової більшості Верховної Ради стала відміна «мовного закону» Колесніченка, що розширює вживання російської мови в офіційному спілкуванні.

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Цей закон був прийнятий у липні 2012 року і спричинив масові протести україномовного населення, яке вважає, що закон утискує права україномовних громадян.

Нинішнє скасування мовного закону також викликало неоднозначну реакцію в суспільстві - як на сході, так і на заході країни. Зокрема, львівська інтелігенція звернулася у своєму листі до влади і засудила "нав'язування донеччанам і кримчанам галицького способу життя".