Що буде, якщо на банці з водою написати ”Гітлер”

Доктор біологічних і медичних наук Геннадій Бердишев з 80-их років минулого століття працює радником Всесвітньої організації охорони здоров`я. Вчений консультував омолодження Ден Сяо Піна (1985 рік) , Індіри Ганді (1984 рік), Кім Ір Сена (1985). Усе життя Геннадія Бердишева присвячене воді і її властивостям. Напередодні Водохреща науковець відповів на запитання УНІАН

НА ВОДУ ВПЛИВАЄ РОЗМІЩЕННЯ ПЛАНЕТ

Пане Геннадію, розкажіть про цілющі властивості йорданської води.

Вода стає цілющою, якщо вона чиста, якщо біологічно активована і якщо вона структурована. Структурована вода - з впорядкованими молекулами.

Найбільше зразки води структуруються і біологічно активуються тоді, коли наступає таке розміщення планет і Сонця, яке буває раз на рік – саме в пору Водохреща. Розміщення планет дуже сильно впливає на воду. Наприклад, припливи і відпливи під впливом Місяця. Також кожна молекула води знаходиться під впливом гравітаційних сил планет і Сонця.

Якраз у середині грудня розташування планет сприяє взаємодії гравітаційних сил з молекулами води, і вода стає структурованою і активованою, тому вона й стає цілющою.

Крім того, вода володіє пам’яттю, вона як живий організм, вона має можливість у своїй структурі записувати пам`ять про різні події. Японський дослідник Масару Емото випустив декілька книжок, у яких показав, якщо людина свариться у присутності води, то вона замерзає у вигляді безформних сніжинок, якщо говорить ніжні і люб’язні слова, то вона набуває правильної пелюсткової структури.

Наприклад, якщо на банці з водою написати «Гітлер», то, коли вона замерзатиме, виходитимуть безформні структури, а якщо написати «Індіра Ганді» чи «Святослав Реріх», то вода набуває правильної структури.

Оскільки вода має властивість запам’ятовувати те, що над нею говориться, то, коли священик над нею читає молитви, її цілющі властивості збільшуються у декілька разів.

Ось чому вода на Водохреще стає цілющою і активованою.

Ви сказали, що вода наділена цілющими властивостями, починаючи з середини грудня. І доки цей період триває?

Приблизно місяць. Скоро цілющі властивості води в природі зникнуть.

Деякі люди набирають йорданську воду і користуються нею цілий рік. Вона може стояти декілька років при кімнатній температурі і матиме приємний смак і не буде псуватися.

Чи знаєте Ви про конкретні випадки фізичного зцілення йорданською водою?

Я співпрацював з однією харківською фірмою і ми отримували воду з лікарських рослин. Метод був такий: подрібнювалося близько 50 видів цілющих рослин і спеціальним устаткуванням добувався з них пар води, потім цей пар конденсувався і цей конденсат ми розливали в пляшки. Це відбувалося в період Водохреща.

Так ось, ця вода зберігається у нас уже більше п’яти років і не псується. І вона має такі властивості, якою володіють ці рослини. Наприклад, якщо рослина допомагає при виразці шлунка, то і ця вода теж допомагає. Тобто ми маємо такі дослідження.

А вода на Йордан з простої водойми тільки підвищує імунітет, а як вона діє на якісь конкретні хвороби - поки що невідомо.

Народна медицина стверджує, що йорданська вода навіть виліковує рак, а, як відомо, рак виникає через послаблення імунітету і якщо вона допомагає підвищувати імунітет, то, відповідно, мала б допомагати запобіганню раку. Але, на жаль, ми таких даних не маємо.

Вода з Дніпра на Йордан також стає цілющою, хоча і є забрудненою?

Це ще невідоме і недосліджене питання… Моржі, які купаються в цей час у дніпровській воді, кажуть, що відчувають приплив сил, зцілення навіть деяких хвороб і вони стверджують, що ця вода стає справді цілющою.

Що люди повинні робити з йорданською водою?

Багато українців беруть декілька відер йорданської води і заготовляють її на цілий рік і вживають її постійно. Деякі бабусі, яким не під силу принести собі багато води освяченої, вони можуть принести її лише літр і потім доливають до звичайної води і вона теж стає цілющою.

В КІМ ІР СЕНА ПОВНІСТЮ ЗНИКЛИ ЗМОРШКИ І СИВЕ ВОЛОССЯ

Чи співпрацюєте з ученими з-за кордону?

Так. Ми працюємо з ученими з Америки, Південної Кореї. Зараз ведемо переговори щодо лікування нашою водою з одним бізнесменом Мельничуком з Чехії, він родом з України.

Ми також розробили технологію отримання води з пониженим вмістом дейтерію і створили науку, яка називається «ізотопіка води». Це наука про фізико-хімічні властивості і лікувально-профілактичну дію легкої, з пониженим вмістом водню та кисню, важкої і надважкої води. Доведено, що легка вода є еліксиром здоров’я і довголіття людини, вона захищає генофонд людини і забезпечує його біологічне процвітання.

(Важка вода – вода, збагачена дейтерієм і тритієм і радіоактивними важкими ізотопами кисню, легка вода має невелику кількість важких і радіоактивних форм водню і кисню).

Саме цю технологію хоче придбати цей Мельничук.

Друга технологія, яку ми розробили, – технологія отримання талої питної води: якщо воду заморозити, а потім розтопити, то отримуєш воду, яка має низку лікувальних властивостей.

Крім того, що ми розробили низку установок, які дають талу воду, ми також розробили домашній спосіб приготування цілющої питної талої води. Наприклад, береться кастрюля води і заморожується. Спочатку утворюється плівка льоду (називається перший лід), у ній зосереджені в основному шкідливі форми ізотопу водню й кисню. Цей перший лід потрібно викинути, з ним втрачається 10 відсотків шкідливих ізотопів. Якщо повторити таку процедуру ще раз, то втратиться 20 відсотків шкідливих ізотопів, третій раз – до 50 відсотків. Таким чином можна отримати повністю цілющу воду. І якщо такою водою замінити воду в нашому організмі, а ми на 70-90 відсотків, у залежності від органів, складаємося з води, то можна значно продовжити довготривалість життя людини. Поки що ми проводили дослідження на мишах і вони жили у два рази довше. На жаль, поки не можна сказати, на скільки саме це продовжить життя людині, бо потрібно чекати майже сто років, аби це перевірити.

Але я працював у Південно-Східній Азії радником Всесвітньої організації охорони здоров’я і керував сектором геронтології в Індії. У моєму підпорядкуванні були вчені з Китаю, Північної Кореї, Індії. Я консультував омолодження Ден Сяо Піна (1985 рік), Індіри Ганді (1984), Кім Ір Сена (1985).

Я навчив кухарів Кім Ір Сена готувати талу воду і він пив три місяці цю воду, а в організмі за три місяці відбувається наполовину заміна нечистої води. І в Кім Ір Сена повністю зникли зморшки і сиве волосся і найголовніше - у нього підвищилася потенція, а йому було 74 роки.

За це він дав мені корейський орден дружби народів першого і другого ступенів, я перший з Радянського Союзу отримав цей орден. А також піввагона подарунків.

Ми тісно співпрацюємо з інститутом медико-біологічних проблем Російської академії наук, розробляємо установки для отримання реліктової води. Без неї неможливе довготривале перебування у космосі.

Людина потребує питної води в середньому три літри на добу, і коли космічний корабель готується до польоту в космос, то на нього завантажується декілька тонн питної води, яку консервують іонами срібла або йоду.

А в майбутньому, коли потрібно буде перебувати багато років у космосі, космонавти братимуть легку реліктову воду, щоб в їхньому організмі не накопичувався дейтерій і тритій.

Ведуться також переговори з однією з академій Китаю, яка також має потребу в реліктовій воді для космонавтів.

Часто кажуть, що про духовність народу можна судити по тому, як він ставиться до води. А як українці, за Вашими спостереженнями, поводяться з водою?

Серед українців є люди високої духовності, вони й відносяться до неї бережно і вважають воду даром Божим, особливо релігійні люди. Ну і є бездуховні люді, які викидають у воду відходи промислового виробництва, комунальні стоки. І в нас через це Дніпро перетворився у найбільш жовчну і забруднену ріку в Європі. І люди, які п’ють воду з крана, часто хворіють на жовтуху, тому що хлор не вбиває у нашій воді віруси жовтухи, як і багато інших.

Хлор тільки вступає в реакцію з гуміновими кислотами та іншими шкідливими органічними кислотами і утворюється додатково дві тисячі мутагенів і канцерогенів. І коли ми кип’ятимо воду з крана, кількість мутагенів і канцерогенів ще збільшується.

Академік Гончарук, директор інституту хімії води, коли виступає по телебаченню, то завжди каже, що вода з крана шкідливіша за сечу, і не радить її пити. Він радить пити бюветну воду, звісно, якщо бювет побудований правильно і за ним доглядають.

Наприклад, у всіх посольствах, які є в Києві, навіть заборонено вмиватися водою з крана, вони привозять воду з Альп.

Наскільки може продовжити тривалість життя людини вживання цілющої води?

Одним із способів зберегти молодість є вживання чистої води з бідним вмістом дейтерію, тритію і збагаченої протієм, ми її назвали реліктова вода. Вона зараз збереглася лише в Антарктиді.

До речі, коли Брежнєву стало погано, то за моєю порадою в Антарктиді бурили свердловини приблизно стометрової глибини, добували керни, розтоплювали їх і готували з них воду для Брежнєва. І завдяки тому, що він пив цю воду, він прожив ще кілька років.

Розроблений мною проект «Довголіття» передбачає, що чиста структурована вода, збіднена на дейтерій і тритій, діє омолоджувально.

Коли я ще був студентом Томського медінститут, провів такі дослідження… У Томську побудували Сибірський хімічний комбінат, який виготовляв плутоній для атомних бомб, і приїхало було туди багато фізиків. Один з них, Борис Родімов, звернувся до мого шефа, ректора, професора Торопцева, аби дослідити дію легкої, важкої і тритієвої води на біологічні об’єкти. І ми провели перші в світі дослідження цих вод, це були 50-і роки.

Я проводив дослідження щодо старіння клітин у культурі тканин. Я брав п’ять видів клітин і вирощував їх, додаючи до них протієву, тритієву і дейтерієву води. Виявилося, що дейтерієва прискорює старіння, тритієва - ще більше і викликає смерть клітин, а на протієвій воді клітини живуть у два рази довше.

Ці досліди показують, що вода є головною умовою для життя людини.

Розмовляла Оксана Климончук