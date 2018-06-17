Тимошенко почує вирок на початку лютого?

Добігає кінця перший місяць не тільки 2008 року, а й повноцінного перебування при владі нового Кабінету Міністрів на чолі з прем`єр-міністром Юлією Тимошенко. Зараз супротивники Тимошенко напевно з радісним передчуттям і в нетерпінні чекають завершення місяця і оголошення Держкомстатом – а це буде, десь, 4-6 лютого - даних про січневу інфляцію.

«На жаль, особливо останнім часом, ми спостерігаємо просто шалений соціальний популізм – цинічний популізм. Сьогодні потрібно долати інфляцію, в першу чергу, не популізмом...» - ці тези пролунали в радіоефірі з вуст нинішнього депутата фракції Партії регіонів, екс-міністра економіки Анатолія Кінаха. Нескладно здогадатися, наскільки різкішими стануть епітети на адресу уряду Юлії Тимошенко в разі дуже високої інфляції в січні.

І, природно, політичні конкуренти зажадають негайної відставки уряду Тимошенко. Причому, звертатимуть заклики не тільки до громадськості, а й до Президента Віктора Ющенка. Мовляв, бачите яка інфляція з вашою Юлією Володимирівною? Так ви за народ, за нормальну економіку чи за Тимошенко?..

Не можуть не розуміти всю небезпеку оголошення Держкомстатом високого індексу споживчих цін за січень і в уряді. У Кабміні вже, мабуть, побачили, що розмови про якісь методи боротьби з інфляцією, які не перший місяць ведуться чиновниками НБУ, ніяких конкретних результатів поки не приносять. Зокрема, у четвер Нацбанк повідомив, що для гальмування інфляції за 15 днів січня стерилізував 15 млрд. грн., продаючи банкам депозитні сертифікати і валюту з своїх резервів. Але ж ціни дедалі вищі?

Як стало відомо, нині в Мінекономіки готують комплекс інших заходів для зупинення зростання цін. Очікується, що на одному з найближчих засідань Кабінет Міністрів розгляне проект ухвали про єдиний порядок встановлення цін на основні продовольчі товари.

Усі виробники товарів, ціни на які регулює держава, керуватимуться однаковими принципами при визначенні ціни на свій продукт. Формула визначення ціни повинна буде враховувати собівартість, адміністративні й фінансові витрати, витрати на збут і пов`язані з виробництвом, а також суму прибутку. У Мінекономіки вважають, що запровадження єдиного порядку визначення ціни допоможе стабілізувати цінову ситуацію на продовольчих ринках і запобігти необгрунтованому підвищенню цін на них. Передбачається, що відстежувати виконання цієї ухвали буде державна інспекція за цінами.

Слід зазначити, що таке рішення, якщо воно буде проведено через Кабмін, також викличе масу обурених відгуків. Опозиція заявить про адміністративний тиск уряду Тимошенко на економіку, про «викручування рук» бізнесу і т.п. Неодмінно пригадають про м`ясну, цукрову і бензинову «кризи» 2005 року, коли Юлія Володимирівна нібито теж діяла волюнтаристськими методами – чому і зростали ціни. А теперішньому керівництву Кабміну і депутатам з БЮТ знову доведеться всім розповідати, що ніяких криз в 2005 році не було, і інфляція тоді була найменшою за останні чотири роки (10,3%).

Проте становище із зростанням цін, в першу чергу на продукти харчування, складається зараз справді настільки катастрофічно, що уряду таки потрібно вживати якісь, можливо, навіть жорсткі заходи. Комбінувати і економічні дії, зокрема – фінансові й адміністративні.

Продукти харчування дорожчають в січні стрімко. Традиційно для зимових місяців зростають в ціні овочі та фрукти. На інфляційне зростання особливо сильно може вплинути подорожчання м`яса і м`ясопродуктів, що, до речі, є не дуже характерним для зимових місяців в інші роки (таке сильне зростання цін). А яловичина і свинина подорожчали за неповний місяць на 30-40%.

Використовуючи показники вагової структури, яку вживає Держкомстат для розрахунку індексу споживчих цін, можна приблизно оцінити, який внесок у січневу інфляцію зробить таке подорожчання м`яса.

Згідно із статистикою, м`ясо і м`ясопродукти становлять сьогодні трохи більше 13% споживчої корзини української сім`ї. Якщо відняти від цієї цифри м`ясо птиці (2,3%), яке подорожчало не так сильно, і зменшити відсоток за рахунок ковбас, сардельок і інших м`ясних продуктів (вони, можливо, ще не встигли так сильно підвищитися в ціні, як саме м`ясо), то можна для приблизного розрахунку прийняти «вагу» дорожчих на 30-40% м`яса і м`ясопродуктів у 7-8% споживчої корзини. В цьому випадку інфляція тільки за рахунок подорожчання м`ясопродуктів складе 2-3%. Але ж подорожчали ще і хліб, і овочі з фруктами, і бензин, і тарифи за ЖКГ, і інше.

Тому цілком логічно припустити, що споживчі ціни в січні 2008 року можуть підвищитися більш ніж на 3%. Востаннє інфляція за один місяць перевищувала 3% в далекому 2000 року (у січні 2000-го - 4,6%).

Щомісячна 2-відсоткова інфляція, на яку, можна сказати, Україна вийшла в другому півріччі 2007-го, означає річне зростання споживчих цін на 26,8% (арифметика), а 3-відсоткова виведе на річну інфляцію в 42,6%. Ясно, що при таких показниках інфляції економіка функціонувати нормально не може, а громадяни припинять нести гроші в банки і заходяться скуповувати про запас харчі тривалого зберігання (коли гривна почне девальвувати, копитимуть в доларах і євро).

Наведений прогноз на січень, на превеликий жаль, має високі шанси справдитися. Наприклад, в Росії інфляція за три тижні січня досягла 1,8%. Отже, за весь місяць (при збереженні пропорції) вона може дорівнювати приблизно 2,5%. Але в Росії зарплати (доходи) населення майже вдвічі перевищують зарплати українців, і, отже, продукти харчування у них становлять меншу частку в споживчій корзині (в Україні продукти харчування і безалкогольні напої «важать» 55% споживчої корзини).

Звичайно, січнева інфляція понад 3%, якщо таке станеться, стане сильним ударом по репутації нового уряду і його глави Юлії Тимошенко. Хоча не викликає сумнівів, що такий високий показник зростання споживчих цін багато в чому стане наслідком інерції кінця 2007 року, про що уряд, певна річ, заявить у своє виправдання. Але, все ж таки, споживчі ціни в грудні минулого року підвищилися «лише» на 2,1%, в листопаді – на 2,2%. А ось інфляційна «надбавка» в січні проти грудня 2007 року значною мірою пов`язана з різким зростанням пенсій, зарплат, соціальної допомоги. Ну і, певною мірою, компенсацій по знецінених внесках часів СРСР - теж. Від цього нікуди не подітися.

Втім, потрібно усвідомлювати і те, що уряд Тимошенко вимушений був піти на таке істотне збільшення номінальних доходів українців. Адже в другій половині минулого року в Україні за рахунок величезної інфляції мало місце зниження реальних доходів громадян.

Проте головне в такій небезпечній нинішній ситуації - не шукати, хто більше винен, а знайти ефективні способи боротьби з інфляцією, що виходить за рамки всякої «пристойності». І в цьому полягає найважливіше економічне завдання, що стоїть сьогодні перед урядом Юлії Тимошенко.

Михайло Маркелов