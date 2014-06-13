Економічно Україна може дозволити собі не 200 університетів, а лише 40 - Квіт
Міністр наголосив на необхідності провести реформу вишів.
Економічно Україна може дозволити собі не 200 університетів, а лише 40.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр освіти та науки Сергій Квіт у Житомирі, спілкуючись з освітянами у телецентрі.
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За його словами, «в Україні на сьогодні є понад 800 вищих навчальних закладів, з яких більше 200 – університети. Економічно ж Україна може дозволити собі не більше 40 університетів».
При цьому міністр сказав про необхідність провести реформу вишів і визначив три найбільш важливі її аспекти.
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"Наразі в реформуванні вищої освіти України є три найважливіших аспекти: запровадження в університетах академічної, організаційної та фінансової автономії; інтеграція освіти і науки; глибоке вивчення англійської мови», - зазначив Квіт.