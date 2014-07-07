ТСК: розстріли на Майдані вчинила злочинна група на чолі з Януковичем

Свої висновки і всі напрацьовані матеріали ТСК сьогодні направить до Генеральної прокуратури, повідомляється на сайті голови комісії, народного депутата від ВО "Батьківщина" Геннадія Москаля, який оприлюднив звіт ТСК.

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Щодо розслідування розстрілів демонстрантів 18-20 лютого в Києві він заявив, що "тимчасова слідча комісія завершила розслідування цих фактів, і в понеділок, 7 липня, пошле всі матеріали в Генпрокуратуру".

У звіті йдеться, що відповідно до п. 4 ст. 28 Кримінального кодексу, "злочин визнається вчиненим злочинною організацією, якщо він скоєний стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб (5 і більше), члени або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп".

"Комісія прийшла до висновку, що керівником цієї злочинної організації є колишній президент Віктор Янукович", - йдеться у звіті, також зазначається, що він як верховний головнокомандувач збройних сил, якому були підпорядковані військові формування внутрішніх військ, не вжив жодних заходів, передбачених ст. 106, 107 Конституції, для припинення протистояння, що призвело до численних жертв серед громадян.

В цю злочинну організацію, за даними ТСК, входили: весь склад Кабінету міністрів, який 22 січня 2014 року проголосував за протиправні постанови №12, 13, 14 (на сьогоднішній день скасовані Окружним адміністративним судом Києва); тодішні: міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, командувач внутрішніми військами Станіслав Шуляк, заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, заступник начальника Головного управління (ГУ) МВС в Києві Валерій Мазан, заступник начальника ГУ МВС у Києві Петро Фетчук, начальник управління громадської безпеки ГУ МВС у Києві Олег Мариненко, начальник спецпідрозділу "Беркут" ГУ МВС у Києві Сергій Кусюк, голова СБУ Олександр Якименко, перший заступник голови СБУ Володимир Тоцький, начальник спецпідрозділу "Альфа" СБУ Олег Присяжний, начальник Антитерористичного центру СБУ Андрій Меркулов, перший заступник міністра Кабінету міністрів Владислав Забарський, весь склад оперативного штабу, який був створений наказом Олександра Якименка для проведення антитерористичної операції; повний склад суддів Печерського районного суду Києва, якими було винесено завідомо неправосудну постанову №757/27190/13-Ц від 9 грудня 2013 року; посадові особи Київської міської ради, які порушуючи ст. 33 Конституції подали позов до Печерського райсуд Києва, на підставі якого було винесено рішення №757/27190/13-Ц від 9 грудня 2013 року.

"Дії цих осіб підпадають під ст. 255 Кримінального кодексу "створення злочинної організації", - наголошується в звіті ТСК.