Заарештовано трьох співробітників "Беркуту", які розстрілювали майданівців

Про це заявив Генеральний прокурор України Олег Махніцький в ефірі 5 каналу.

"Сьогодні заарештовано троє співробітників спецпідрозділу ''Беркут'', вина яких уже доведена і справа готується до подання у суд'', - заявив Махніцкій.

За його словами, закінчуються останні слідчі дії, і справа надійде до суду в червні.

Махніцкій розповів, що по справі проведено 1,5 тис. слідчих дій.

"Слідством також встановлено організаторів - починаючи з Януковича, АП, МВС і закінчуючи командирами відповідних підрозділів і безпосередніх бійців", - зазначив він.

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Що стосується справи про розгін студентів, виявлено ще один злочин, який вчинили особи, причетні до даного порушення. "Це стаття 340 КК України - незаконне перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів. За цією статтею, яка не була включена в закон про амністію, Гепрокуратура відкрила кримінальну справу", - зазначив генпрокурор.

Махніцкій нагадав, що в справі про розгін студентів фігурують Андрій Клюєв, Володимир Сівкович, Олександр Попов, керівник київської міліції Володимир Коряк і двоє його заступників.