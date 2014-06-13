Слідство ідентифікувало лише один автомат, з якого на Майдані вбили 10 активістів - ГПУ

Слідством станом на сьогоднішній день вдалося ідентифікувати лише одну одиницю зброї, з якої на Майдані Незалежності в Києві під час акцій протесту було вбито 10 мітингувальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив заступник в.о. генерального прокурора України Олексій Баганець.

«Нами ідентифіковано один автомат, з якого заподіяно смерть 10 мітингувальникам... це АК калібру 7,62 мм. На превеликий жаль, ми не встановили, що 76 осіб були вбиті зі снайперських гвинтівок - беззаперечних доказів ми не здобули”, - сказав Баганець.

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Водночас він зауважив, що всі снайпери з усіх спецпідрозділів українських силових структур були допитані, а їхня зброя перевірена і відстріляна для порівняння зразків куль, вилучених з місць розстрілів.

Разом з тим Баганець повідомив, що слідством встановлено беззаперечних свідків з числа сторонніх громадян, які вели на місцях розстрілів відеозаписи.

Як зазначив Баганець, аналіз цих записів показав, що на вулиці Інститутській мітингувальники йшли до кордону правоохоронців без зброї і лише з єдиною метою - запалити покришки біля бетонної барикади, яка стояла неподалік верхнього виходу станції метро “Хрещатик”, щоб унеможливити ведення прицільного вогню правоохоронцями.

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Як повідомляв УНІАН, після відмови України від підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом у листопаді 2013 року на центральних вулицях Києва та інших міст України почалися масові акції протесту. Подальша ескалація протистояння призвела до вимог відставки уряду й президента країни, а також до зіткнень протестувальників зі співробітниками правоохоронних органів. У лютому цього року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули більш як сто осіб, сотні було поранено, найбільше з яких - 20 лютого, коли було найінтенсивніше застосування вогнепальної зброї. Повідомлялося, що більшість людей загинули від куль снайперів, котрі влучали демонстрантам в голову, серце та шию.

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3 квітня Махніцький повідомив, що наказ про застосування зброї до мітингувальників у центрі Києва 20 лютого видавав екс-президент Янукович через свою Адміністрацію, МВС та СБУ.

21 березня в.о. генпрокурора заявив, що Генпрокуратура встановила імена снайперів, які стріляли у демонстрантів на вулиці Інститутській.