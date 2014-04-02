ГПУ затримала беркутівців, яких підозрюють у розстрілах на Майдані



Як повідомили УНІАН в ГПУ, наразі тривають допити ще шістьох співробітників цього підрозділу, яким також буде вручено повідомлення про підозру.

Вранці планується допитати ще 4 бійців "Беркута", які за наявною інформацією можуть бути причетні до вбивств людей на Майдані.