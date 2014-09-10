Знайдена зброя вбивць мера Кременчука

Про це повідомляють в управлінні МВС Полтавської області. За повідомленням полтавської міліції, на місце, де була захована зброя, вказав один з підозрюваних у посередництві здійснення замовного вбивства.

Читайте такожУ Раді ініціюють створення ТСК із розслідування вбивства мера Кременчука

Наразі тривають слідчі дії та експертні дослідження.

Нагадаємо, МВС затримало 4 підозрюваних, а також замовника вбивства мера Олега Бабаєва. Його вбивство розслідують за статтею про «умисне вбивство, здійснене на замовлення групою осіб».

Як повідомляв УНІАН, 26 липня близько 10.00 по вулиці Сумській, 46 було застрелено мера Кременчука Полтавської області Олега Бабаєва.