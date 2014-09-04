У справі про вбивство мера Кременчука затримали директора місцевої телекомпанії

Про це кореспондентові УНІАН повідомили інформовані джерела в силових структурах і підтвердили журналісти телекомпанії.

За їхніми даними, затримання відбулося сьогодні вранці у власному будинку Мельника. Наразі в будинку директора ТРК "Візит" проводиться обшук. У приміщенні перебувають дружина Мельника - Тамара Мельник і їхній син. Кілька міліціонерів охороняють будинок, нікого не впускаючи і не випускаючи.

Читайте такожМіліція назвала основні версії вбивства Бабаєва Нагадаємо, вчора стало відомо, що правоохоронці затримали передбачуваного посередника між замовником і виконавцями вбивства мера міста Бабаєва. У посередництві підозрюється голова громадської організації «З питань протидії корупції» Олександр Крижановський.

Як повідомляв УНІАН, Бабаєва було вбито 26 липня. В нього стріляли з автомобіля.