У справі про вбивство мера Кременчука затримали директора місцевої телекомпанії
У Кременчуку (Полтавська обл.) у справі вбивства мера міста Олега Бабаєва затримано директора приватної телекомпанії "Візит" Олександра Мельника.
Про це кореспондентові УНІАН повідомили інформовані джерела в силових структурах і підтвердили журналісти телекомпанії.
За їхніми даними, затримання відбулося сьогодні вранці у власному будинку Мельника. Наразі в будинку директора ТРК "Візит" проводиться обшук. У приміщенні перебувають дружина Мельника - Тамара Мельник і їхній син. Кілька міліціонерів охороняють будинок, нікого не впускаючи і не випускаючи.
Читайте такожМіліція назвала основні версії вбивства Бабаєва Нагадаємо, вчора стало відомо, що правоохоронці затримали передбачуваного посередника між замовником і виконавцями вбивства мера міста Бабаєва. У посередництві підозрюється голова громадської організації «З питань протидії корупції» Олександр Крижановський.
Як повідомляв УНІАН, Бабаєва було вбито 26 липня. В нього стріляли з автомобіля.