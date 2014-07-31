Автомобіль імовірних убивць мера Кременчука знайшли спаленим

Про це сьогодні на брифінгу заявив перший віце-мер Віктор Калашник.

За його словами, білий ВАЗ-2108, з якого стріляли в мера Кременчука, як припускають, знайдено спаленим у Глобинському районі.

«Попередня інформація надійшла, що цю машину знайдено спаленою в Глобинському районі. Зараз туди виїхали силовики. Чекаємо від них точних даних», - сказав Калашник.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня близько 10.00 мер Кременчука Олег Бабаєв виїхав з дому на машині і під'їхав до сміттєвого контейнера на вул. Сумська, 46, щоб викинути сміття, і був убитий пострілами в спину з вогнепальної зброї. Вбивство мера кваліфіковано правоохоронними органами як умисне вбивство, вчинене на замовлення та за попередньою змовою групою осіб.

Читайте такожМіліція назвала основні версії вбивства Бабаєва Міліція зверталася до всіх свідків і очевидців, а особливо водіїв, які проїжджали вранці 26 липня в районі вбивства, з проханням надати свої відеореєстратори для ідентифікації білого автомобіля ВАЗ -2109 з держномером 176-48 СК, з якого стріляли в Бабаєва. Також правоохоронці просили повідомити, якщо хтось побачить кинутим цей автомобіль.