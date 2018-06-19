Кільчицька відвідала “своїх” тигрів і обурилася рекламою бюстгальтерів

У столичному зоопарку відбулася екскурсія для журналістів

З недавніх пір новини зі столичного зоопарку стали все частіше з`являтися у пресі. То говорили про наміри київської влади перенести його на околицю міста, то шуміли про загадкову смерть бурого ведмедя (за даними деяких ЗМІ, ведмідь помер через халатність співробітників зоопарку, які вивели його на вулицю, щоб почистити клітку і не повернули назад), а тут ще історія з тиграми, вилученими Кільчицькою у журналіста Володимира Бойка (вони тепер є новими жителями зоопарку). Та й керівництво у столичному зоологічному парку помінялося – тепер його очолює Світлана Берзіна, яка тривалий час посідала посаду голови столичного Центру ідентифікації тварин.

Щоб не відповідати порізно на нескінченні запити і запитання ЗМІ, керівництво зоопарку вирішило організувати прес-конференцію, поділитися своїми проблемами і можливими шляхами їх вирішення, а заодно і провести екскурсію для журналістів.

- По-перше, хочу сказати (може, багатьох і розчарую), що Київський зоологічний парк нікуди не переїздить. І ті плітки, і чутки, які з`являються в ЗМІ останні два роки, нічим іншим як дурницями назвати не можна, - відразу ж заявила заступник глави КМДА Ірена Кільчицька. - Зоопарк буде знаходиться на тому ж місці, де і є, і не втратить ні сантиметра землі.

Потім заступниця мера представила пресі нового директора зоопарку. Виявляється, Берзіну запрошували очолити столичний зоопарк ще у вересні минулого року, коли колишній директор Федір Ромаш звільнився за власним бажанням. За словами Кільчицької, він просто не справився зі своїми обов`язками. Але тоді Світлана Валеріївна відмовилася, оскільки була зайнята реалізацією своїх проектів у центрі ідентифікації. В.о. директора зоопарку призначили Олексія Толстоухова і продовжували шукати кандидатуру. А недавно знову запропонували Світлані Валеріївні - і вона погодилася.

- Це людина, яка працює в системі, займається тваринами, хороший організатор, - охарактеризувала нового директора заступниця мера і додала: - Я завжди про жінок більш високої думки як про керівників, ніж про чоловіків.

Олексій Толстоухов у свою чергу сприйняв відставку як належне.

- Я не був директором зоопарку. Я був виконувачем обов`язків. Виконував обов`язки, працював на благо зоопарку. А знімуть - не знімуть – це рішення вищого керівництва, - розповів УНІАН Толстоухов.

Для нього зняття з посади не стало несподіванкою, тепер він буде першим заступником Берзіної.

Дехто все ж пов`язує відставку Толстоухова із загадковою смертю ведмедя. Але Олексій Анатолійович такі чутки спростовує. Так що ж відбулося з твариною?

У київському зоопарку ще в січні помер бурий ведмідь Чіполліно. Кажуть, що відвідувачі дивилися на мертвого ведмедя впродовж 12 днів, вважаючи, що він просто спить. За однією з версій, працівники під час сплячки розбудили звіра і вигнали на мороз, щоб почистити клітку. Але нове керівництво зоопарку це заперечує:

- Були проведені всі необхідні дослідження, додаткове розслідування цього випадку і діагноз підтвердився – ведмідь був хворий на цироз печінки. 21 січня він помер, а вже 22 тіло було вивезене на розтин. Експертиза теж показала, що ведмідь помер 21-го.

В цілому за 2007 рік у Київському зоопарку загинуло 140 тварин, з яких 55, – це ссавці, які є цінними видами, в основному, мавпи. Що ж до інших 85 померлих тварин, в більшості це були гризуни і рептилії.

За словами Берзіної, у Київському зоопарку «стара» колекція тварин, і це є основним чинником смерті. Цінні і нові види тварин давно не завозяться, вона пояснює це тим, що поки не створені відповідні умови для їх змісту.

Є і інші чинники високої смертності. У зоопарк потрапляють хворі тварини і діагностувати їх захворювання складно, особливо, якщо це хижі тварини. Також привозять “відпрацьованих” тварин, які більше не можуть виступати в цирку і йдуть на заслужений відпочинок в зоопарк доживати свого віку.

Берзіна відзначила, що найближчим часом буде створена комісія фахівців із залученням незалежних ветеринарів для дослідження стану здоров`я всіх вихованців Київського зоопарку.

Кільчицька також заявила, що в Київському зоопарку будуть демонтовані всі великі і галасливі атракціони, від яких страждають в першу чергу звіри.

- Влітку 2006 р. біля павільйона левів були атракціони з такою музикою, що можна було самій стати левом, - обурюється ззаступник мера. У зоопарку не продаватимуться і не розпиватимуться спиртні напої, як це було раніше, не буде галасливих атракціонів. Тільки маленькі гойдалки для дітей. Всі атракціони будуть зняті. Ми повністю закриємо всі ресторани, де можна було випити, закусити, а потім піти налякати лева або тигра.

Після прес-конференції всіх запросили на екскурсію по зоопарку. Перший вольєр на шляху виявився володінням бегемотихи Брести.

- Це наша гордість, - відзначає науковий співробітник зоопарку. – 1 червня їй буде 50 років.

Керівництво зоопарку навіть вирішило відзначити такий ювілей, зараз обдумують план заходів.

Проходимо далі. Кільчицькій показують стару зруйновану будівлю – житло приматів.

- Мавпи знаходяться в умовах, які не відповідають жодним нормам, - заявляє Берзіна.

- За часів СРСР будівля для приматів і “острів звірів” у нас були найкращими в Союзі. А зараз все прийшло в занепад, - розповідає науковий співробітник зоопарку.

- Так, все заіржавіло, - із сумом констатує Кільчицька.

До речі, з приматником проблем найбільше. З 47 млн. грн., які передбачені цього року на розвиток зоопарку, 80% піде якраз на будівництво нового приматника, де мешкатимуть і експонуватимуться людиноподібні мавпи.

- Тут не місце реклами крему і бюстгальтерів, - обурюється Кільчицька, проходячи мимо щитів з рекламою засобів догляду за шкірою.

- Рекламу приберемо, - тут же відповідає Берзіна.

Заступник мера нетерпляче чекає зустрічі зі “своїми” тиграми (як вона їх весь час називає).

Побачивши один з вольєрів, радісно питає:

- Це тут мої тигри живуть? Я хочу на них хоч подивитися. Так от вони!

- Ні, це не ваші. Це справжні усурійські, - уточнює співробітник музею.

- А мої що - не справжні? – щиро дивується Кільчицька.

- Ваші числяться поки як тигр СПП (невизначений підвид). Але зразки аналізів тигрів вже відправили на експертизу, щоб точно встановити їх підвид.

Нарешті заступник київського голови підходить до своїх улюбленців.

- Це хлопчик на передньому плані, так? А він сюди не дострибне? - переживає Кільчицька. – Я його просто реально боюся.

Тут же біля вольєра Кільчицька проводить імпровізований брифінг, розповідаючи про подальшу долю тварин.

- Тигрів я не збираюся забирати до себе додому. Але я про це обов`язково подумаю в майбутньому. Тут їм добре, за ними ведеться цілодобове відеоспостереження, охорона.

Всіх цікавить наявність у київської влади документів для конфіскації тигрів.

- Підстави для їх конфіскації ніякої не було в тому плані, що вони нічиїми не були, немає їх власника, - відзначає Кільчицька. - От і все. Небезпечних хижаків знайшли в центрі житлового кварталу, тому їх вилучили. Так повинна була вчинити влада, щоб не піддавати небезпеці громадян – це в першу чергу. А вже потім можна говорити, що вони занесені в червону, жовту або зелену книгу.

Заступник мера заявила, що у їх колишнього власника немає ніяких документів, які б підтверджували право власності і навряд чи Бойко зможе їх повернути. За словами Берзіної, почувають себе вихованці нормально, їдять теж добре. Та й вигляд у них випещений. Гуляють по вольєру, махають хвостами, навіть кілька разів злегка порикували для порядку. Проблем із забезпеченням нових вихованців у зоопарку не було.

- Були випадки, коли тварини потрапляли в зоопарк, тому що були конфісковані, - розповідає новий директор. - Вилучають мавп, сов, удавів, крокодилів, коли їх використовують в комерційних цілях або коли тварина перетинає межу без відповідних документів. Для подібних випадків є резерв. Отже тигри Тішка і Амба зоопарк не об`їдять.

Берзіна розповіла, що проблем з кормом для тварин в столичному зоопарку немає. Стосовно харчування всі вихованці задоволені з урахуванням їх видів і потреб.

- Жирафи, які до нас приїхали, їдять тільки чеські мюслі. Їх привозять з Праги. Якщо ми поміняємо раціон – вони захворіють. А “наші” тварини звикли їсти натуральні корми – м`ясо, моркву. Всі харчуються так, як належить.

Анна Ященко