«Мостобуд» вирішив не обмежуватися мостами

26 лютого ВАТ «Мостобуд» і американська The Sun Land Group Corp. у Парижі підписали угоду про мостобудування в Україні на загальну суму в 7 млрд. дол. Згідно з документом, американці займуться пошуком грошей і управлінням проектами, а українська компанія одержить нові замовлення як в Україні напередодні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року, так і за межами країни.

The Sun Land Group Corp. ще у вересні минулого року підписала Меморандум про взаєморозуміння з українським урядом з підготовки до проведення Євро-2012. Загалом уряд планує виділити більше 124 млрд. грн. (близько 25 млрд. дол.) на розвиток інфраструктури. Передбачається побудувати 2143 км нових автомагістралей, реконструювати 1123 км існуючих автодоріг і відремонтувати ще близько 5000 км.

Підписана з «Мостобудом» угода фактично стала першою на шляху формування пулу компаній, які з одного боку здійснюватимуть фінансування проектів, а з іншого – їх безпосереднього виконання. “Sun Land зможе допомогти в залученні міжнародних кредитних ресурсів для українського уряду, що дасть можливість “Мостобуду” швидко завершити масивне будівництво мостів”, - заявив перед підписанням договору президент The Sun Land Group Жозе Даніель Мехіа.

Як пояснив голова наглядової ради ВАТ «Мостобуд» Володимир Продивус, фінансування українських проектів може здійснюватися за рахунок різноманітних джерел. Перший – залучення ресурсів Експортно-імпортного банку США, який через компанію Florida Export Finance Corporation є партнером Sun Land. Другий шлях – залучення фінансових ресурсів Європейського банку реконструкції і розвитку, котрий передбачив на фінансування української частки підготовки до Євро-2012 близько 17 млрд. євро і поки що не одержав жодної пропозиції від українських партнерів. Нарешті, третій шлях передбачає пошук кредитів під гарантії великих українських міст, котрі мають кредитний рейтинг, або – уряду України.

«Фактично ідея полягає в тому, що приходить фінансова структура, яка готова вже сьогодні фінансувати проекти, передбачені на 10 років вперед, - відзначив Продивус. - В бюджеті кожного міста закладено фінансування того або іншого мосту або шляхових розв`язок, проте грошей недостатньо, щоб побудувати їх досить швидко. Ось тут допомога Sun Land буде неоціненною, оскільки принесе вигоду і державі, скоротивши загалом витрати на будівництво шляхом скорочення його термінів, і нам, оскільки ми зможемо виконати більше замовлень», - додав він, зазначивши, що щороку затримки з будівництвом мосту призводять до його дорожчання на 20-25%.

Не виключають у «Мостобуді» і можливості будівництва мостів у концесію. І хоча існуючі на сьогодні в Україні закони ще недостатньо прийнятні для іноземних інвесторів, головне, на думку українських мостобудівників, – наявність взаємної довіри у партнерів. «У всьому світі хороші, зручні, швидкі дороги і мости – платні. Переконаний, що в Україні також знайдеться достатньо людей, готових заплатити за проїзд без пробок, а не витрачати годину-півтори на існуючих сьогодні маршрутах, і спалювати бензин на ту ж, а то і більшу суму», - відзначив глава наглядової ради «Мостобуду».

Програма будівництва в рамках укладеного договору формувалася, виходячи їх існуючих проектів, фінансування яких поки залишається проблематичним. Зокрема, йдеться про автотранспортну магістраль у Запоріжжі і Подільський мостовий перехід у Києві. Крім того, угода з американською компанією дає можливість «Мостобуду» брати участь у проектах по всьому світу. Вже сьогодні компанія розглядає два таких проекти, запропонованих Sun Land. Перший розрахований на 10-15 років і включає підтримку в робочому стані причалу в порту Домініканської республіки. Другий проект – концесія на будівництво вугільного порту в Колумбії. Уряд Колумбії надав Sun Land гарантії, що через цей порт щорічно перевозитиметься 60 млн. тонн вугілля. За попередніми розрахунками, порт повинен приймати суховантажі водотоннажністю до 200 тис. тонн, а глибина фарватерів сягатиме 23,5 м.

Втім, лише мостами в «Мостобуді» не обмежуються. Один з нових проектів, над реалізацією якого зараз працює компанія спільно зі своїм новим американським партнером, – будівництво в Києві клініки протонної терапії. На сьогодні протонотерапія – один з найефективніших способів лікування онкологічних захворювань, що дозволяють досягати позитивного результату в 92% випадків. Варто відзначити, що методика лікування не з дешевих, а тому поки не набула достатньо широкого поширення в світі. У США сьогодні працюють 5 таких лікарень і ще 17 – будуються. Крім того, ведеться будівництво 4 подібних клінік в Японії, 3 – в Китаї, 3 - в Німеччині і 1 - в Швеції. Українська лікарня може стати першою такою клінікою не тільки в СНД, але і в Східній Європі.

За попередніми розрахунками, українська клініка протонної терапії зможе обслуговувати до 3 тис. пацієнтів у рік (кожен пацієнт проходить від 7 до 25 сеансів протонної терапії). «Звичайно, це небагато на тлі тих 60-70 тис. випадків онкозахворювань, які щорічно діагностуються в Україні. Але ми хочемо зробити перший крок у застосуванні нових, прогресивних методів лікування», - сказав Продивус.

Згідно з існуючим планам, «Мостобуд» побудує необхідне приміщення, а Sun Land – поставить устаткування і навчить українських фахівців. Загальна вартість оцінюється в 150 млн. дол. На сьогодні вже є і проект меморандуму про взаєморозуміння між двома компаніями. Справа за малим: одержати необхідні дозволи в українських властей, зокрема, в Міністерстві охорони здоров`я. «Ми готові почати будівництво хоч завтра», - сказав Продивус, додавши, що в цілому будівництво клініки, підготовка штату і установка устаткування може зайняти 16 місяців. «Сьогодні ми уклали рамковий договір з компанією Sun Land, який дозволить розширити діяльність «Мостобуду» не тільки Україні і СНД, але і в інших країнах. Для нас це і політично, і економічно дуже важливо: знайти партнера і йти працювати», - підкреслив Продивус.

Віктор Коробков