Інформування в режимі реального часу про рух БпЛА чи ракет допомагає ворогу знаходити слабкі місця та планувати наступні удари.

Найближчим часом можуть відкриватись кримінальні справи проти Telegram-каналів, які інформують про рух ракет та "Шахедів" в режимі реального часу.

"Ви бачите яка кількість Telegram-каналів на сьогодні створена. Хто їх контролює – це надзвичайно важливе питання. Воно зрештою станом на зараз потребує особливого контролю. Я не кажу про офіційні Telegram-канали керівників і так далі, а ті, що нас сьогодні інформують про рух тих самих ракет, "Шахедів" і так далі. До речі, хотів би зазначити, що буде найближчим часом прийнято серйозні рішення, можливо, навіть будуть відкриватись кримінальні справи, якщо буде підстава для цього", - заявив в ефірі інформаційного телемарафону речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, деякі Telegram-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БпЛА чи ракет. Там є скріншоти з системи "Віраж-планшет" та на тих скріншотах вказується час та місце перебування БпЛА або їх зникнення з радарів.

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"Я хочу одразу звернутися з проханням і попередити адміністрацію, які ведуть ці сторінки, що це злочин проти України. Це інформування ворога, щодо маршруту руху цих ракет. Будуть вживатися всі заходи, матеріали вже передані в певні органи. Я думаю, що кожен повинен розуміти свідомо чи несвідомо він це робить для того, щоб збільшити собі аудиторію, підписку. Це все веде до того, що ворог має інформацію при плануванні наступних ударів, де в нас є слабкі місця", - наголосив Ігнат.

"Там деталізована інформація, вони говорять час та місце де БпЛА зник з радіолокаційних радарів. Кращого для ворога не придумаєш. Тому можна інформувати, хоча я особисто не прихильник цього, але не деталізуючи абсолютно а тим паче виставляти скріншоти", - додав він.

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Сьогодні, 22 березня, у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що вночі ворог вкотре завдав масованого авіаційного удару безпілотниками "Shahed-136" - 16 дронів із 21, запущених ворогом, було знищено.

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