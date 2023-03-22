Загальна кількість жертв внаслідок російського теракту збільшилася.

Начальник Головного управління поліції в Київській області Андрій Нєбитов повідомив про збільшення жертв внаслідок нічної атаки БПЛА по Київській області.

Як зазначив глава відомство у своєму Telegram, рятувальники знайшли з-під завалів гуртожитку у Ржищеві ще одного загиблого. Ним виявився 40-річний чоловік.

"Щойно з п’ятого поверху зруйнованого шахедами гуртожитку дістали ще одного загиблого під час нічної атаки дронів", - написав він.

За словами Нєбитова, українець вночі проігнорував сигнали повітряної тривоги, за що поплатився життям.

На Київщині внаслідок атаки БПЛА є влучання, загинули люди

Як відомо, в ніч на 22 березня армія РФ запустила по Україні 21 дрон іранського виробництва. Внаслідок нічної атаки БПЛА була зруйнована цивільна інфраструктура у Київській області.

Зокрема, зранку міська влада та рятувальники ДСНС повідомили про часткове руйнування двох гуртожитків і місті Ржищів. Там обвалилися 4-тий та 5-й поверхи. Відомо про загибель трьох осіб. Ще 7 українців отримали поранення. Серед постраждалих є діти.

Станом на 06:50 вогонь пожежникам вдалося локалізувати вогонь на площі 330 кв.м. Наразі рятувальні служби продовжують роботу на місці влучання БПЛА. Під завалами ще можуть знаходитися люди.

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