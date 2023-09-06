Він зауважив, що не впізнає місто і його людей.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав будні в окупованому росіянами місті.

Відео Андрющенко виклав у своєму Телеграм-каналі. Він уточнив, що відео знято у Центральному районі, у 23 житловому мікрорайоні, який в даний час є найбільш заселеним у місті. На відео видно, що урни переповнені сміттям, тому воно валяється на землі. А на лавках, розташованих неподалік сплять п'яні чоловіки.

"Типова картинка на 12 годин дня. Я не впізнаю це місто та цих людей. Росія маргіналізувала Маріуполь до максимальної точки. Ця політика виявилась дуже ефективною", прокоментував він.

Крім того, Маріупольська міськрада оприлюднила відео того, що залишилося від ринку "Азовський" у Маріуполі. У міськраді зазначили, що до повномасштабного вторгнення цей ринок був один з торгових хабів, який сприяв розвитку економіки та торгівлі міста.

Під час блокади російські окупанти його зруйнували і перетворили на склад пошкоджених автомобілів мирних маріупольців. Авто були пошкоджені через обстріли. "Через півтора роки російської окупації ринок виглядає так", - прокоментували у міськраді.

Ситуація в Маріуполі

В Маріуполі зберігається жахлива ситуація. Окупанти методично знищують все українське, що залишилося у місті. Також росіяни примушують місцеве населення оформляти російські паспорти. Окупанти навіть вдаються до шантажу, наприклад, людям з цукровим діабетом не видають інсулін, поки вони не покажуть паспорт РФ.

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