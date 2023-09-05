Зазначається, що рахунок йде на десятки людей.

Сили опору активно працюють у тимчасово окупованому Маріуполі. За минуле літо партизани ліквідували десятки російських окупантів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що всього ліквідували 21 військового Російської Федерації на території міста та району. При цьому зазначено, що знищення ворога відбувалося, в тому числі, шляхом отруєння.

"Якщо додати до рахунку загиблих і поранених у дворазовій "бавовні" в Юр'ївці, то загальний рахунок "хороших" росіян піде на кілька сотень", - підсумував Андрющенко.

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Ситуація в Маріуполі - останні новини

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти організували жорстокі зачистки та перевірки у місті.

Крім того, окупанти розробили "план розвитку" Маріуполя, який передбачає збільшення населення приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з РФ. Місцевих жителів при цьому примусово депортують на територію РФ.

Крім того, у Маріуполі постійно працюють партизани. Наприклад, сили опору виявили і підпалили базу російських загарбників в місті. Також знешкоджено щонайменше чотири транспортні засоби окупантів-Газель, дві "Ниви" та "буханець", шляхом контрольованого підпалу території базування окупантів.

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