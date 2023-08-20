Окупанти хочуть переселити у Маріуполь 300 тисяч росіян.

Окупанти розробили "план розвитку" тимчасово окупованого Маріуполя, який передбачає збільшення його населення приблизно на 300 тисяч за рахунок міграції з РФ. Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на джерело в українському підпіллі, яке отримало доступ до відповідних документів окупаційної адміністрації

Зазначається, що заплановані демографічні зміни мають бути втілені до 2035 року. Щоб їх стимулювати, у Росії розпочали реалізацію програми пільгових іпотек, а, крім цього, окупанти завозять на ТОТ заробітчан та держслужбовців з депресивних регіонів рф.

Місцевих мешканців при цьому примусово депортують на територію РФ.

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Ситуація в окупованому Маріуполі

Місто перебуває в окупації півтора року. За цей час росіяни знесли багато культурних пам'яток і багатоповерхівок у місті.

Як повідомляв мер Маріуполя Вадим Бойченко, останнім часом у місті окупанти посилюють контроль над місцевими, серед яких назрівають бунти. Невдоволення місцевих не дивує, бо у них фактично немає прав в російській окупації й до них ставляться як до людей другого сорту.

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