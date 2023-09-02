Окупантів спочатку напоїли алкоголем, практично до несвідомого стану, потім втопили в морі.

В окупованому Маріуполі виявлено тіла п'ятьох російських військових.

Як повідомляють тг-канали країни-агресора, тіла окупантів були знайдені на одному з пляжів міста. Всі військові були вбиті невідомими. Вбиті окупанти не були пограбовані. Зникла лише їхня зброя, а гроші та інші цінні речі залишилися на місці.

"Їх явно вбили. Спочатку напоїли алкоголем, практично до несвідомого стану, потім втопили в морі. Після цього злочинці витягли тіла на пляж і поклали їх в ряд. Дуже схоже на акцію залякування", - повідомляють ТГ-канали.

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Також повідомляється, що троє військових перед смертю чинили опір, про що, нібито, свідчать сліди на їхніх тілах. Двоє інших опору, скоріш за все, не чинили.

"Героїчні" смерті окупантів

27 серпня 2023 року в окупованому Криму неподалік від Євпаторії в одній з військових частин знайшли вбитими 14 російських солдатів. Окупанти були зарізані під час сну.

"Частину невідомі диверсанти вбили ударами в серце, частини перерізали горло. Як злочинці обійшли охорону і потрапили в казарму, ніхто поки зрозуміти не може. Є підстави думати, що новий злочин скоїли ті ж диверсанти, що і в Севастополі. Їх пошуки ведуться", - йшлося в повідомленні.

Станом на 10 серпня 2023 року повідомлялося про те, що біля тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області безперервно спалюються тіла російських солдатів, убитих у боях з українськими Силами оборони.

Станом на 26 серпня 2023 року втрати РФ в Україні стрімко зросли. З 24 лютого 2022 року по 26 серпня 2023 року втрати окупантів серед особового складу сягнули близько 260 270 осіб.

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