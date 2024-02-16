Ці акції не лише завдають численних збитків українській економіці, але і порушують принципи українсько-польської солідарності.

Міністерство закордонних справ України вважає неприйнятними антиукраїнські акції в Польщі. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook.

"Останніми прикладами стали особливо радикальні прояви — псування українського зерна на кордоні та вчорашня демонстрація фермерів у Вроцлаві із антиукраїнськими гаслами. Ці акції, на додаток до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але і порушують принципи українсько-польської солідарності", - заявив він.

Ніколенко наголосив, що українці платять своїми життями, аби польські та інші європейські міста жили в мирі, це не має забуватися або сприйматися як належне.

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За його словами, будь-які намагання радикальними або антиринковими заходами послабити економіку України лише підважуватимуть здатність стримувати агресію Росії, створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту.

Речник МЗС також підкреслив, що Україна глибоко вдячна як польській владі, так і польським громадянам за всю підтримку та допомогу впродовж цих двох років повномасштабного вторгнення Росії, адже українська сторона завжди виступала за конструктивний підхід вирішення питань, пов’язаних із транзитом українських зернових та торгівлею.

"Очікуємо, що аналогічного підходу дотримуватиметься і влада Польщі, зокрема і в питаннях ефективного запобігання протиправним діям проти українських вантажів, належного реагування на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам. Переконані, що будь-які спроби підважити фундамент солідарності між нашими країнами та народами не матимуть успіху. Україна рішуче налаштована зміцнювати відносини дружби і взаємної поваги із Польщею, з якою має спільне європейське майбутнє", - резюмував він.

Антиукраїнські акції в Польщі

Сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківцем", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні.

Так, ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що блокування на території Польщі продовжується на п’яти напрямках. Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів".

У Центрі протидії дезінформації РНБО України у зв'язку з цими подіями наголосили, що блокування кордону з Україною шкодить передусім польській економіці.

Там зазначили, що Україна є найбільшим торговельним партнером Польщі за межами ЄС. Так, товарообіг Польщі з Україною більший, ніж із Китаєм. Зокрема, за 2023 рік експорт польських товарів в Україну склав близько $12 млрд, а експорт українських товарів у Польщу – $4,7 млрд.

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