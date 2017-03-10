Антиукраїнські акції у Польщі здійснювались за гроші Росії – Wyborcza

Як пише DT.ua з посиланням на видання Gazeta Wyborcza, хакери зламали електронну скриньку Усовського і викрали його особисту переписку з російськими чиновниками і лідерами польських націоналістів.

"Викрадені українськими хакерами дані стали першим конкретним доказом, що Росія проводить в Польщі антиукраїнські операції, а її союзниками, як і в Західній Європі, стали праві радикали", – пише видання. Зокрема, білорус листувався з російським депутатом і директором Інституту країн СНД Костянтином Затуліним.

Усовський запевняв його, що може не лише поширювати проросійську пропаганду, а й ефективно "вбити клин між Польщею і Україною". Сам Затулін підтвердив Gazeta Wyborcza, що контактував з білорусом, але запевняє, що гроші йому не давав. Видання зауважує, що російський чиновник може говорити правду. Оскільки з викрадених хакерами листів випливає, що Усовському з 2014 році платили люди з оточення російського олігарха Костянтина Малофєєва, якого раніше звинувачували в фінансуванні зіткнень в Криму навесні 2014 році, а також бойовиків на Сході України.

Видання пише, що люди Малофєєва заплатили Усовському 100 тисяч євро. З них 20,5 тисяч доларів він одразу витратив на купівлю автомобіля. Викрадена переписка свідчить, що це була частина умови співпраці з російською стороною. Решта грошей пішла на оплату акції радикалів у Центральній Європі.

Читайте такожВолонтери дізналися, як Кремль просував "русский мир" в Східній Європі, фінансуючи радикалів

Білорус організував кілька демонстрацій в Польщі, в яких взяли участь по 100 людей. На це він витратив 13,5 тисяч євро. В цю суму входить також організація прес-конференцій. Усовський постійно надсилав звіти Росії про витрати.

З одного з таких документів випливає, що 23 серпня 2014 року йому вдалося організувати демонстрацію перед посольством України у Варшаві. В акції під гаслом "Зупиніть українську агресію в Донбасі" взяли участь 70 людей. Заявку на її проведення подавала партія "Самооборона", яка в 2006-2007 роках входила в правлячу коаліцію разом з "Правом і Справедливістю". 6 вересня 2014 року у Варшаві, Жешуві і Любліні Усовський профінансував демонстрацію під гаслом "Стоп війні в Україні! Стоп злочинам бандерівців!". У ній взяла участь націоналістична організація "Табір Великої Польщі" і "Світовий конгрес кресів". Демонстрації пройшли під посольством України, а також біля будівлі Сейму.

Усовський також добився розміщення статей в пресі про організовані ним акції, а також опублікував кілька відео на YouTube. Так само він діяв в Угорщині і Словаччині. Видання пише, що Усовський також успішно співпрацював з Матеушем Піскорським, який заснував відверто проросійську партію "Зміна". Він отримував російські гроші через білоруса. Вони обговорювали подальші антиукраїнські акції, а також реакцію на них з Москви.

Якось Усовський навіть прислав Піскорському відео, на якому проросійські терористи з Донбасу дякують йому за підтримку і антиукраїнську діяльність. Наступна їхня зустріч повинна була відбутися в травні 2016 року, але так і не відбулася. Польські спецслужби арештувала Піскорського за шпигування на користь Росії проти Польщі.

Викрадені хакерами листи також свідчать, що 63-річний Войцех Войтулевич, який співпрацював з "Самообороною", "Табором Великої Польщі" і "Зміною", отримав від Усовського 2431 долар і 430 євро. Войтулевича знають в Україні. Два роки тому його затримали українські правоохоронці, коли він їхав в село Гута-Пеняцька, де збирався влаштувати антиукраїнську акцію. Минулого літа він пікетував українське посольство у Варшаві з прапором так званої "Новоросії".

Також влітку 2014 року Усовський домовився з Войтулевичем про акції за демонтаж пам'ятника УПА, який з 1994 року стоїть на цвинтарі в Грушовичах у Перемишлівському повіті. За це Войтулевич отримав 2 тисячі євро.