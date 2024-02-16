Акції поляків на кордоні завдають шкоди польській міжнародній торгівлі, ринку праці та б'ють по сфері обслуговування.

Блокування кордону з Україною з боку польських перевізників шкодить передусім польській економіці, заявляють у Центрі протидії дезінформації РНБО України.

Зазначається, зокрема, що Україна є найбільшим торговельним партнером Польщі за межами ЄС. Товарообіг Польщі з Україною більший, ніж з Китаєм. За 2023 рік експорт польських товарів в Україну склав близько $12 млрд, а експорт українських товарів у Польщу – $4,7 млрд. Тобто сальдо торгівлі однозначно на користь Польщі.

Також зауважується, що Польща постачає в Україну багато товарів з високою доданою вартістю. Експорт в Україну забезпечує полякам більше 100 тис. високооплачуваних робочих місць.

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Крім того, інформували у РНБО, блокада завдає відчутних збитків сфері обслуговування Польщі, яка за 3 місяці протестів втратила більше $10 млн.

"Спроба польських перевізників уникнути конкуренції з українськими, блокуючи кордон, завдає шкоди польській міжнародній торгівлі, ринку праці та б'є по сфері обслуговування. Зняття перешкод на кордоні є спільним інтересом як України, так і Польщі", – наголошують у Центрі протидії дезінформації.

Ситуація на українсько-польському кордоні

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого польські фермери почали акцію протесту на кордоні з Україною. Зокрема станом на 13 лютого вони заблокували шість пунктів пропуску.

14 лютого польське об'єднання незалежних профспілок "Солідарність" заявило, що фермери хочуть повністю заблокувати усі пункти пропуску з 20 лютого.

15 лютого біля пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею розпочалася акція протесту українських перевізників, які протестують у відповідь на дії польських фермерів.

Як відомо, минулого року блокування українсько-польського кордону здійснювали польські перевізники. Вони почали акцію 6 листопада. Страйкарі заблокували рух вантажного транспорту у напрямку найбільших пунктів пропуску "Ягодин-Дорогуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Гребене". Ключовою вимогою було повернення до системи дозволів на вантажні перевезення для українських перевізників. Акція тривала близько двох місяців.

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