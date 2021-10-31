Армія збоченців. Чи запрацює "реєстр педофілів" та чи відверне він небезпеку від дітей

Україна роками чекала на те, що мало б вже і негайно рятувати наших дітей від пітливих рук маніяків, сексуальних збоченців, убивць, ґвалтівників, педофілів. Врешті суспільство було озброєно важливою зброєю – "реєстром педофілів". Але чи справді він вбереже дітей від наруги над ними?

Звірства стосовно дітей вчиняються щодня. Реальна статистика жахає. Приміром, лиш перша половина 2019-го: насилля над понад двома сотнями неповнолітніх хлопчиків та дівчаток. 50 дітей – убиті. І це - лиш зафіксовані випадки...

З того часу кількість розбещених, зґвалтованих і закатованих лише росла. Батьки жертв, активісти, правозахисники та юристи зажадали від влади реального механізму протидії…

"…Введення реєстру осіб, які вчинили статеве насильство проти дітей. І перед тим, як приймати людину на роботу у дитячий заклад, потрібно буде брати виписку з цього реєстру. Тому що люди, які мають розлад потягу до дітей, воліють працювати саме у дитячих закладах", - розповіла ТСН.Тижню колишня юристка-кримінологиня Ганна Маляр, яка була серед тих, хто ініціював появу цього реєстру.

Реєстр (не) педофілів

Планувалося, що працюватиме це так: у реєстр вносять дані всіх, кого суд в Україні визнав винними у злочинах сексуального характеру стосовно неповнолітніх. Це - ті, хто просто зараз за гратами, і хто вже давно звільнився. До цих імен матимуть доступ усі правоохоронці. Та, головне, керівники усіх можливих установ, які мають хоч якесь відношення до дітей - школи, дитсадки, дитячі будинки тощо. Аби, отримавши інформацію з реєстру, на гарматний постріл не підпустити до дітей душогуба чи ґвалтівника.

За створення і роботу української версії такого реєстру депутати проголосували два роки тому. Тоді ж закон передбачив і збільшення терміну ув'язнення для всіляких нелюдів, які поглумилися над дітьми, та хімічну кастрацію ґвалтівників неповнолітніх. Останнє забракували президент та депутати. А з усього проголосованого реально мав запрацювати хіба що довгоочікуваний "реєстр педофілів".

Зайнятися цим зобов'язали міністерство юстиції.

"Офіційна його назва – реєстр засуджених осіб, які скоїли злочини проти статевої свободи малолітньої особи", - нагадує ТСН.Тижню заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька.

І це важливо, адже тут не йдеться лише про тих, хто є клінічним педофілом з точки зору психіатрів, зауважує завідуючий відділенням ТМО "Психіатрія", заслужений лікар України Владислав Сова.

"Поява "реєстру педофілів" - не важливо, відкритого чи закритого – несе колосальні ризики для тих людей, які не є педофілами. Але їх будуть лінчувати", - каже він ТСН.Тижню.

З початку поточного тижня в реєстрі вже 171 злочинець. На момент розмови ТСН.Тижня з заступницею міністра, база поповнилася ще чотирма злочинцями. Але… Як це має реально вплинути на безпеку дітей?

Холоста зброя

"Це є складовою частиною великого реєстру, який має назву "Єдиний реєстр засуджених та осіб, взятих під варту"", - пояснює ТСН.Тижню контролер реєстру, заступник начальника відділу обліку, розподілу та переведення засуджених осіб Управління контролю за виконанням судових рішень Мінюсту Олександр Співак.

Що, по суті, означає, що скандальний "реєстр педофілів" - це просто окремий маленький розділ на загальному внутрішньому сайті засуджених.

"Це – ні про що. Я не знаю, який в тому сенс", - каже ТСН.Тижню провідний експерт Харківського інституту соціальних досліджень Андрій Черноусов.

І справді, нам обіцяли, що буде як Америці чи Європі. За словами Черноусова, досвід США полягає в тому, що як тільки людина, яка заселяється у квартал, вона одразу подає свої дані і її одразу перевіряють. "І люди – не те, що вчителі, а сусіди – знають, що він чи вона були засуджені за злочини сексуального характеру. От для цього мав би бути цей реєстр", - впевнений він.

В чому ж тоді ефективність такої бази даних? Про це ТСН.Тиждень запитав у колишнього керівника Управління кримінальної міліції у справах дітей, віце-президента ВФ "Захист прав дітей" Олексія Лазаренка. Відповідь приголомшує: "Насправді система нічого не змінила. Обліки осіб, які вчиняли злочини проти дітей, були завжди".

Ну, а після пояснень у Мінюсті стає зрозуміло, що ця довгоочікувана зброя проти педофілів навіть не холостими стріляє. Вона - взагалі не заряджена. Бо реєстр функціонує у тестовому режимі. Ба більше, не лише знайти, а навіть внести туди реального засудженого збоченця - штука супер складна. І, можливо, десь навіть нереальна.

"Мінюст не може внести у цей реєстр навіть людей, які засуджені за ці злочини. Він про них не знає, - розповідає ТСН.Тижню заступниця міністра юстиції України Олена Висоцька. - Є ще одна процесуальна перепона. У рішенні суду, у вироку, має бути чітко передбачено: крім санкції, внести в реєстр".

Тобто, є засуджений педофіл. Але суддя, відправляючи його за ґрати, окремо не наказав (бо й не міг раніше цього зробити), щоб дані про засудженого внесли в реєстр педофілів. А без цього рішення нема й педофіла у реєстрі.

"Це означає, що до усіх цих 177 людей, які наразі в тому реєстрі, доступу ні в кого, крім як в поліції, не буде. Бо немає ухвал. Розумієте?", - бідкається Андрій Черноусов.

ТСН.Тиждень розуміє. Але як діяти директорам шкіл, садків, дитячих таборів і гуртків, якщо раптом виявиться, що до них на роботу влаштувався сексуальний збоченець?

Трудовлаштовані збоченці

Насправді від людей, які на сьогодні можуть працювати з дітьми, закон не вимагав навіть довідки про судимість.

"Цього немає в переліку. В переліку є документи від психіатра", - розповідає ТСН.Тижню директорка приватної школи Олена Кухаревська. І додає, що, "дивлячись на ті події, які відбуваються останнім часом, я думаю, що ця вимога б реально повинна була бути".

Вона чітко розуміє – проблема назріла. "Важливо, щоб чоловіки були в школах. Тому, коли я беру на роботу вчителя-чоловіка, у мене є думка: "Чи все добре?". Я придивляюся… Ви розумієте, що працює лише моя інтуїція і мій досвід? Але можна прогадати! І, знаєте, дуже б не хотілося. Це – величезний ризик", - каже ТСН.Тижню Олена Кухаревська.

Але досі ніхто і нікого з освітян не повідомив навіть про офіційний запуск цілого "реєстру педофілів".

Схоже, що вираховувати педофілів має і надалі виключно директорська інтуїція. Це визнає навіть сам Мінюст. "Врахуйте, що у вас не повністю актуальна інформація… Ви будете діяти на свій розсуд, як і раніше", - каже заступниця міністра Олена Висоцька.

І головне! Думаєте, якщо Мінюст успішно подолає всі проблеми, а директори дитячих закладів за секунду дізнаватимуться, педофіл перед ними, чи ні, це заборонить збоченцям працювати з дітьми? Зовсім ні!

"Немає ніякої законної підстави відмовити йому у прийнятті на роботу. Він піде в суд, оскаржить це рішення і отримає компенсацію від держави", - підкреслює Андрій Черноусов.

Він наголошує, що для того, щоб це запрацювало, потрібно ще вносити зміни в кримінальний та кримінально-процесуальний кодекси. Тому що зараз, разом з прийнятим законом про "реєстр педофілів", жоден законотворець не врахував: а що далі, крім просто імен злочинців у списку?

Андрій Орляк, Ігор Сулій, Валентин Шилко, Геннадій Шульга, Денис Лисенко

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