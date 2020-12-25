Режисер Роман Перфільєв: В "Безславних кріпаках" екшн-сцени знято у стилі японських майстрів, але це не стьоб над Тарантіно

З 24 грудня у широкому прокаті стартує стрічка режисера Романа Перфільєва "Безславні кріпаки", у якій поет Тарас Шевченко постане перед глядачем у найнезвичнішому амплуа за всю історію. За допомогою пари пістолів й меча, Тарас каратиме поганців і рятуватиме чарівну красуню. УНІАН поспілкувався з режисером фільму та розпитав у нього, як виникла ідея стрічки, що було найскладнішим під час зйомок та про його улюблену сцену у фільмі.

Чому дистриб’юторам не сподобалася першочергова назва стрічки «Тарас Шевченко: перший самурай», яку вони трансформували у «Безславних кріпаків»? Чи вважаєте ви, що сама назва фільму здатна суттєво вплинути на успіх стрічки у прокаті?

Так, вона впливає. Але у цьому випадку зробили ставку на алюзію на Тарантіно, і це спрацювало, я гадаю. Хоча мені не дуже приємно це, адже почалися звинувачення у вторинності. Звісно, у фільмі є щось і від Тарантіно, суто візуально, сюжету це не стосується. Є відсилки до Серджіо Леоне, самурайських фільмів Куросави. Назва ніби напряму глядачеві каже: ми постібались над Тарантіно. Але це взагалі не стьоб над Тарантіно. Те, що є якісь стилістичні чи візуальні прийоми, ну так це ж кльово! І Тарантіно їх запозичив зі старих китайських бойовиків.

Ідея сумістити канонічний образ Кобзаря і такого собі самурая, який карає поганців, виникла у вас, коли ви побачили картини з Шевченком в образі байкера, космонавта і т. ін? Як думаєте, чому до цього режисери не намагалися експериментувати з образом поета?

Будь-який продюсер боїться ризикувати і робити ставку на такого роду кіно. Багато з них відмовились, коли я пропонував сценарій, бо розуміють, що це не «проторована стежка».

А чи важко отримати допомогу Держкіно для зйомок?

Важко. Щороку подається більше ніж 200 проектів в різні блоки: авторського кіно, дитячого, глядацького і т.д. Це велика конкуренція, серйозна. І це завжди лотерея, тому що ти не знаєш, як сприйме комісія твій сценарій. Наприклад, я не знав, чи не сприймуть вони мою концепцію, як хуліганство чи навіть наругу над образом Шевченка. І це трохи впливає, адже я б, може, хотів зробити фільм ще більш хуліганським, але я розумію, що це тонкий лід, і комісії може не сподобатися.

Зараз, наприклад, є полярні відгуки. Хтось каже, що це кльово, круто, такого ще не було, а інші кажуть, що це маячня.

Серед відгуків найчастіше лунає думка, що вам вдалося зробити Шевченка «не нудним». Ставили перед собою таку мету - привернути увагу молоді до особистості поета?

Я, скоріше, хотів «проексплуатувати» Шевченка для того, щоб мій перший серйозний фільм був помітним. Мені важливо було заявити про себе і я знав, що це гарний піар. По-друге, були лише перші кроки до інтеграції Шевченка у поп-культуру, а тепер ми це зробили в кінематографі.

Скільки часу минуло від появи ідеї до її реалізації? Які труднощі виникали у процесі роботи над стрічкою?

Сценарій я написав через півроку після Революції гідності, потім його переписував. Потім я перервався на знімання картини жахів, а сценарій лежав. Тільки у 2017 році я почав ходити з ним по продюсерах. І складно якраз було домовитися з продюсерами. Тому що всі хочуть завідомо успішні кейси, з зірками шоу-бізнесу на головних ролях. А мені нецікаво було робити все за шаблоном, я хотів втілювати нові ідеї, а на це не всі готові.

Розкажіть, будь ласка, про знімання батальних сцен. Чим спробуєте здивувати глядача, який вже звик до масштабів голлівудських бойовиків, фільмів Марвел?

Я намагався створити екшн, зокрема, за рахунок діалогів та сюжетних поворотів, твістів, внести динаміку в плані монтажу. Багато екшену робити з нашими бюджетами важко, але це і не потрібно, адже є драматургія. Я от колись ходив на «Трансформерів» Майкла Бея і не зміг досидіти до кінця, тому що всі ці спецефекти – це, звісно, круто, але їх вже настільки багато, що стало нудно. Треба дозувати цей екшн.

Яка ваша улюблена сцена у фільмі?

Я люблю поєдинок між самураєм Харімото і його антагоністом Акайю. Мені подобається там поєднання бійки з розмовою. Там є конфлікт, вони деякий час б’ються, потім відступають і починають розмовляти. Я фанат експлуатаційного китайського кіно, і там майже в кожному фільмі двоє майстрів, протагоніст і антагоніст, спочатку багато б’ються, а потім розходяться і починають розмовляти. Це смішно, це прикольно, але й серйозно водночас. У цій сцені є шарм.

А ще є сцена, коли до пана Яромира приводять його кріпачку Марію, кохану Тараса Шевченка, і вони розмовляють у хліву. Вони розмовляють про її «зраду», вона плює йому в обличчя, а він хапає її за волосся і тягне до пенька, щоб відрубати язика… А що там було далі, побачите у фільмі. Як ви зрозуміли, насилля і жорстокості там багато, хоча й рейтинг 12+. Але, можливо, я вже не розумію дітей. Можливо, їм замало вже відрубаних рук чи розрубаних тіл. Можливо, треба ще щось робити.

Чи були якісь форс-мажори на знімальному майданчику?

Було важко знімати екшн-сцени, багато дублів на це йшло, тому що актори самі робили багато трюків, а вони ж не каскадери, їм це важко давалося. Особливо Луцькому (актор Роман Луцький у фільмі виконав роль Тараса Шевченка, - УНІАН), який не знімається у великій кількості екшн-фільмів. Там майже все не виходило. От кожен кадр просто не виходить: там фокусу нема, тут актор зробив класно, але камера не туди пішла.

Якщо б це був екшн перестрілочний, його було б легко створити на спецефектах, а тут хореографія в стилі китайських майстрів, які займались цим декадами. Тому це було важко знімати. Але нам допомагала команда каскадерів XGST stunt team. Вони працювали з Netflix, працювали над фільмом «300 спартанців - 2».

Наскільки ризиковано випускати фільм у прокат зараз, під час дії карантинних обмежень? Чи є надія, що глядачі підтягнуться у кінотеатри у період свят?

Вирішили випускатись зараз і не чекати, наприклад, ще рік. Це ризиковано, бо за цей час накопичиться іще більше гучних релізів, яких чекають армії фанатів по всьому світу. І якщо в якийсь момент вони почнуть робити прем’єри вже не щотижня, а щодня, припустімо, вклинитись буде ще важче. Тому вирішили випускати картину зараз, а потім іще рухатись у напрямку онлайн-платформ.

А які у вас взагалі прогнози щодо майбутнього нашої кіноіндустрії?

Приватних грошей на якісний контент в країні майже немає, а якщо і є, то це копійки. Держава продовжуватиме фінансувати кіногалузь, я сподіваюсь. Тому навіть якщо скоротяться зали, є платформи, телебачення. Значить, будемо працювати в цьому напрямку. Треба продовжувати фінансування, щоб взагалі якесь українське кіно було, інакше його просто не буде.

Взагалі, у мене є дві формули, як врятувати нашу кіноіндустрію. Це, по-перше, робити божевільний контент, настільки свіжий, придуркуватий і дикуватий, щоб його купували за кордоном і він там окупався. А друге – це знімати якісні фільми жахів в українському сеттінгу, але за усіма трендами мейнстрим хорору, і теж продавати це на платформи. Це жанр, який працює незалежно від країни, у якій його дивляться.

Як ви вважаєте, чи не занадто український кінематограф зосередився на екранізації історичних сюжетів та постатей? Можливо, вже час відійти від того, щоб знімати фільми про, нехай і героїчне, але минуле та шукати нові сюжети?

Це, знову ж таки, проторована стежка. Це шлях, зрозумілий для продюсерів. І тому цього багато. Держкіно, звичайно, впливає на кіноіндустрію, але не так сильно, як продюсери, які обирають ті чи інші проекти. Тому і «звинувачувати» у всьому треба, перш за все, їх.

Чи виношуєте ви вже ідеї якихось наступних проектів?

У планах зараз писати, шукати нові ідеї, концепції. Щось вже лежить. Поки намагаюсь зрозуміти, що з того, що є, мені найцікавіше, з чим можна піти до продюсера.

Я скажу, що в мене в житті було багато драм, і тому я хочу відірватись від драми, яку я бачу навколо в Україні, хочу знімати жанрове кіно. Хоча, можливо, іще через 10 років мені буде, що сказати світові, і я засяду за написання серйозного артхаусу. Не знаю.

Чи важливе отримання нагород та премій для режисера?

Ну, звісно. Нагорода – це твоя репутація. Насправді я думаю, що багато людей не знають так одразу, як ставитись до певного фільму, і не можуть так однозначно сказати, чи це погане, чи гарне кіно. А нагорода вже підіймає повагу до тебе, привертає увагу.

Насправді важливіше, аби мої картини стали культовими для широких мас. Щоб були меми, фан-арт, щоб люди кайфували і розвивали мою ідею. Якщо люди розповсюджуватимуть це в мережі, про фільм ще довго пам’ятатимуть. А показувати на фестивалі дядькам за п’ятдесят, як в Україні «все погано», якось не хочеться.

Квентін Тарантіно входить до переліку ваших улюблених режисерів. А кого б іще ви віднесли до переліку тих, чиї фільми варто було б подивитися кожному?

Я не буду з пафосом називати класиків. Класика вже не надихає. Тоді це було кльово, а зараз це вже неактуально і нецікаво. Так вже не грають актори, як грали тоді, структури сценарні інші, все інше. Особисто я люблю Роберта Родрігеса. Хоча зараз він трохи здувся, та для мене це людина, в якої кожен фільм – це спроба зробити абсолютно нову форму. Наприклад, «Місто гріхів» - це ж не має аналогів. Отаке я б хотів зняти. Подивіться фільми Джеймса Вана та Елая Рота, Сема Реймі. Ще з улюблених режисерів Дені Вільньов. Геніальний режисер. Раджу подивитися фільм «Прибуття» про прибульців.

Ольга Броскова

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