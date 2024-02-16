Порушники довгий час перебували у крижаній воді та отримали переохолодження.

На Закарпатті врятували двох чоловіків під час невдалої спроби перетнути українсько-словацький кордон, подолавши річку Латориця.

Як повідомляє ГУ ДСНС у Закарпатській області, інцидент трапився у ніч з 15 на 16 лютого. До рятувальників звернулися представники Чопського прикордонного загону з проханням надати допомогу двом чоловікам, які перебувають на дереві серед води в місці розливу річки.

"Чоловіки здолали частину річки, але сильно замерзли, тож сил добратися до берега вже не було. На допомогу прибули рятувальники, які за допомогою жилетів і нош врятували чоловіків та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

У Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що врятовані чоловіки – 30-річний житель Бердянська та 43-річний харків’янин – протягом 11 годин намагались переправитися річкою. Вони довгий час перебували у крижаній воді та отримали переохолодження. Їм надали першу меддопомогу і доставили до лікарні.

За даними Держприкордонслужби, на правопорушників складено адмінпротоколи, далі їхню долю вирішуватиме суд.

Спроби втечі ухилянтів за кордон

У зв’язку з мобілізацією в Україні чоловіки, які не бажають йти до війська, намагаються незаконно перетнути кордон. Особливо часто їх затримують на Закарпатті, яке межує з чотирма країнами ЄС – Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Деякі спроби закінчуються трагічно – ухилянти гинуть, замерзаючи в горах чи тонучи в річках.

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