У відомстві наголошують на необхідності перевести економіку на рейки війни.

В Україні наразі близько 930 000 військовозобов'язаних заброньовані від мобілізації і очікується, що вже за тиждень їх буде більше 1 мільйона осіб.

Як пише Forbes Ukraine, про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств" 19 серпня. За словами посадовця, зараз мобілізація не може забезпечити потреби Сил оборони, оскільки людина, яку щойно призвали - не боєць і стане ним лише за 3-6 місяців.

На думку Гаврилюка, ситуація, коли одні захищають державу на фронті, а інші працюють на оборону - нормальна. Водночас він наголошує, що економіку країни треба перевести на рейку війни, а зараз фактично лише одиниці підприємств працюють в три зміни.

Відео дня

Заступник міністра оборони додає, що підтримка союзників не збільшується і навряд це станеться. При цьому самі росіяни не зменшують свою присутність на окупованих територіях.

Станом на початку року російське угруповання нараховувало 440 000 осіб на окупованих територіях. Зараз їх близько 600 000, а до кінця 2024 року ця цифра може зрости року до 800 000 осіб.

Мобілізація в Україні

На початку серпня Мінекономіки повідомляло, що в Україні близько 615 тисяч військовозобов'язаних чоловіків мають відстрочку від призову на військову службу через бронювання. Найбільше заброньованих є працівниками енергетичної галузі.

Нещодавно стало відомо, що у Волинській області військовозобов’язаним уже надсилають повістки поштою. Очікується, що в Україні також з'являться електронні направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Їх планують впровадити через застосунок "Резерв+".

Вас також можуть зацікавити новини: