За словами Буданова, йому немає на що жалітися.

Як відомо, вже цього травня буде 5 років каденції президента Володимира Зеленського. Очільник ГУР Кирило Буданов розповів, як йому працюється під керівництвом цього Верховного головнокомандувача.

В інтерв'ю ВВС голова розвідки сказав, що все нормально і він ні на що не жаліється. Також у нього спитали, чи може голова держави привести Україну до перемоги.

"Він вже її веде, два з половиною роки як. Як і ви не раз казали цей вислів: західні експерти, внутрішні експерти казали, що все, зараз кінець. Але, як бачите, знову ж таки, ми сидимо один навпроти одного, розмовляємо, а він - президент", - зауважив Буданов.

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В одній з останніх заяв Зеленський закликав Захід захистити Україну так само, як союзники вступились за Ізраїль під час іранської атаки. очільник ГУР назвав це "чудовою думкою".

"Ну, треба розуміти всі ці аспекти, враховувати. І, крім того, держава Ізраїль офіційно має статус основного союзника Сполучених Штатів Америки. Ми, на жаль, цим похвалитися поки що не можемо. Чи хотів би я цього? Хотів би. А хто проти, щоб нам допоміг захищатись хтось іще? Я не думаю, що ви знаєте таку людину, хто був би проти", - сказав голова розвідки.

За його оцінкою, найближчий період буде важким, але не катастрофічним. Буданов нагадав, що з початку вторгнення РФ Україна вже кілька разів проходила важкі періоди. Буданов переконаний, що і цього разу так станеться, "нічого екстраординарного не буде".

"Всі їхні плани заздалегідь нам відомі. Як на них реагувати? На більшість є відповідь. Так, є певні питання, які важкувато буде нам зламати, але ми знайдемо відповідь. Як завжди, в останній момент щось придумаємо", - наголосив він.

Голова ГУР зауважив, що "диванні експерти" постійно пророкують Україні провал. Ситуацію не полегшують і затримки з допомогою. Однак військовий додає, що "багато що впливає на ті чи інші події".

"Це світ 21-го сторіччя, світ інтерконтинентальних зв'язків. Послухайте, все в цьому світі пов'язане. Вся економіка, вона ж пов'язана. Вся політика, вона так само пов'язана. Тому багато що впливає на ті чи інші події. Але разом з тим, ще раз вам кажу, як би там хто не казав, згадайте, будь ласка, тих самих "диванних експертів", які казали: "В України три дні – і все, кінець". Україна не програє і Україна не буде зруйнована. Це треба розуміти", - підсумував Буданов.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Буданов спрогнозував дуже важкі часи, але наголосив, що Армагедону не буде.

Підполковник, командир окремого батальйону спеціального призначення Павло Куриленко, який брав участь у боях за Донецький аеропорт, вважає, що незабаром на фронті може відбутися значне просування російських військ.

В ISW заспокоїли, що цього не станеться, якщо США швидко відправлять допомогу ЗСУ.

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