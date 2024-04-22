Ворог використовуватиме комплексний підхід на всіх "фронтах".

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов вважає, що через певні дії Кремля найближчим часом Україну у всіх сферах очікують дуже важкі часи, але "кінця світу" не станеться.

Про це він розповів в інтерв’ю ВВС, яке його попросило, в тому числі прокоментувати власні позитивні прогнози, які він раніше давав щодо ситуації у Криму. Зокрема, про те, чи не жалкує він про свої слова: "ЗСУ скоро будуть у Криму".

"Я сказав, що "ми зайдемо в Крим". Ніколи. Я ніколи не жалкую про минуле. (Зокрема, за свої слова УНІАН). Взагалі про будь-яке. Те, що інколи ситуація різко кардинально змінюється - зрештою, якщо ви вже говорите про мої особисті слова, то наші підрозділи в Крим зайшли", - наголосив Буданов.

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Він вважає, що його прогнози не дають людям марну надію, бо це - прогнози реального часу, якщо щось повертається трошки інакше, то це вносить "свої корективи". За словами керівника ГУР, його прогнози базуються на фактах, цифрах, документах і тому подібне. Виходячи саме з таких даних він зробив новий прогноз.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - зазначив він.

Аналогічне стосується ситуації на фронті.Очільник ГУР розповів, яку операцію зараз проводять окупанти.

"Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", - сказав Буданов.

Коли його запитали, чи стосується це внутрішньополітичної ситуації в Україні, він відповів: "Мова про все".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше командир окремого батальйону спеціального призначення Павло Куриленко, який брав участь у боях за Донецький аеропорт, сказав, що незабаром на фронті може відбутися значне просування російських військ. За його словами, ЗСУ стримують прорив фронту лише за допомогою БПЛА від волонтерів, оскільки попередні постачання зброї від союзників закінчуються. Куриленко назвав відсутність озброєння "жахливою", підрозділи ЗСУ на передовій покладаються на пожертвування або самі купують безпілотники.

За його словами, єдине, що заважає прориву Росії на всіх фронтах, — це безпілотники FPV, 90% яких надають волонтери або самі військові підрозділи.

Водночас в ISW вважають, що швидке надсилання американської допомоги дасть ЗСУ змогу зупинити противника.

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