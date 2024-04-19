Весь світ має розуміти, що Росія - це не цивілізований противник, це підступні терористи, які викорситовують найбільш огидні ниці методи, що поза рамками ведення війни в традиційному розумінні.

Представник ГУР МО Андрій Юсов дав оцінку замахам спецслужб та агентів РФ на президента Володимира Зеленського та інших представників військово-політичного керівництва України. Так, коментуючи викриття поляка, який допомагав РФ підготувати замах на Зеленського, Юсов підкреслив, що це не вперше відбувається.

"І те, що намагався цього разу вчинити замах на верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського, що продовжуються спроби організації замахів на воєнно-політичне керівництво нашої держави, зокрема генерала Буданова, - це означає, що Україна чинить опір. І в тому числі лідер країни Володимир Зеленський – це серйозна загроза для ворога. Можна лише привітати колег з успішною роботою", - сказав він.

Представник ГУР наголосив, що весь світ має розуміти, з ким доводиться мати справу Україні.

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"Тобто це не цивілізований противник, це не цивілізована держава. Це підступні терористи, які можуть використовувати різні найбільш огидні ниці методи, які знаходяться за рамками ведення в традиційному розумінні війни", - зазначив Юсов.

Замахи на Володимира Зеленського

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що разом з Офісом генерального прокурора та польскими правоохоронцями викрили поляка, який готував замах на Зеленського. Він начебто збирав дані про безпеку в аеропорту Жешув-Ясьонка та передавав їх спецслужбам РФ. Це мало допомогти росіянам спланувати можливий замах на Володимира Зеленського, коли той приїде до Польщі.

Польська прокуратура висунула агенту звинувачення у готовності діяти на користь іноземної спецслужби. 18 квітня 2024 року Окружний суд Варшави застосував щодо затриманого запобіжний захід у виді тримання під вартою.

У березні в інтерв'ю для програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai 1 президент Володимир Зеленський розповів, скільки разів Путін намагався його вбити. За словами глави держави, згідно даних спецслужб та розвідки – було понад десять спроб.

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