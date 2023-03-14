Було вашим, стало нашим: як шахраї під час війни на чужому горі "заробляють"

Війною в Україні та спричиненими нею проблемами на повну користуються шахраї, вводячи людей в оману та заробляючи собі "легкі" гроші. УНІАН дізнавався, як українці потрапляють під вплив аферистів, які пастки вигадують злочинці та чи можна від них уберегтися.

Другий рік, як в Україні триває повномасштабна війна, і поки одні збирають копійку до копійки на допомогу військовим і переселенцям, шахраї не упускають можливості нажитися на чужій біді. На жаль, війна відкрила "нові горизонти" – аферисти усіх мастей та віку трудяться, "не покладаючи рук". Вони ретельно вивчають "ринок". У курсі про попит на конкретні товари, гуманітарку і, втративши залишки моральності, навіть привласнюють гроші бійців ЗСУ – військових, які потрапили у полон або зникли безвісти...

Шахраї вміють спілкуватися з людьми, тиснути на жалість і спокушати, нерідко мають гарну освіту, володіють іноземними мовами. Ба більше, у багатьох із них – бездоганна репутація. При цьому вони не гидують нічим і, схоже, досягли певного успіху на ниві обману. Наприклад, за даними прес-служби Одеської обласної прокуратури, торік у регіоні зареєстровано 2125 злочинів, кваліфікованих за ст. 190 ККУ (шахрайство). Це більше ніж удвічі, якщо порівнювати з 2021-м роком (тоді було зареєстровано 1038 злочинів). При цьому за січень-лютий поточного року вже зафіксовано 830 афер.

Неіснуюча оренда, гроші та "авто для ЗСУ"

Серед найбільш зухвалих афер, пов'язаних із привласненням грошей під час війни, – обман десятків підприємців, які втратили понад 3 мільйони гривень. Як це відбулося?

Від імені керівництва військових адміністрацій десять шахраїв просили "допомогу для ЗСУ" у бізнесменів кількох міст, включаючи Одесу. За даними слідства, організатор злочинної схеми – іноземець, який відбуває покарання в одній із колоній на окупованій території Луганщини. Його спільники – жителі Києва та півдня України, координація яких здійснювалася телефоном. Користуючись особистими зв'язками, вони знаходили компанії, яким під час війни вдалося вціліти. Бізнесменам пропонували зробити благодійний внесок – від 20 тис. до 100 тис. грн. Отримавши гроші, учасники групи переказували їх на свої рахунки або знімали у банкоматах у різних регіонах країни.

За словами т. в. о. начальника Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області Ігоря Панченка, частину фігурантів та її лідера правоохоронці викрили ще влітку 2022-го. Проте остаточно припинили бурхливу діяльність цієї "команди" лише цього року. Загалом на гачок угруповання потрапили 60 комерсантів-благодійників.

Інший приклад. Троє заповзятливих одеситів – двоє 18-річних хлопців та батько одного з них – незаконно збагатились на 300 тис. грн. Як розповіли в регіональному главку Нацполіції, зловмисники через спеціально створений чат-бот розсилали листи людям, які постраждали від вторгнення РФ. У посланнях шахраї пропонували постраждалим отримати міжнародну допомогу. Зокрема, у повідомленнях: "Дія. Допомога від ООН" містилася рекомендація щодо того, як зробити запит на виплату 2,2 тис. грн. Довірливі люди йшли за посиланням та потрапляли на фішинговий сайт з інтерфейсом, схожим на "Приват24". Цей фейковий веб-ресурс і виманював реквізити платіжних карток.

Ще один аферист – 58-річний чоловік – заробив 100 тис. грн на фейкових оголошеннях в Інтернеті про продаж автомобілів. Він розміщував фото авто з його параметрами, пробігом та іншим. Оголошення було таким реалістичним, що люди, як кажуть в Одесі, одразу купилися.

Фігурант використовував фейкові акаунти. Пропонував переважно пікапи, які, як відомо, мають попит серед військових. Зацікавлених він переконував, що нібито вже домовився з іншим покупцем, але за умови передоплати "притримає" товар. Таким чином, за даними поліції, він виманював гроші у волонтерів та бійців ЗСУ.

За аналогічною схемою діяв 29-річний житель міста Ізмаїл. Він виставив у соцмережах відеозвернення, в якому оголосив збір коштів для військових, які несуть службу на блокпостах. Так чоловік зібрав 30 тис. грн – на допомогу бійцям встигли скинутися 26 осіб. Як тільки зловмисник зрозумів, що йому світять грати, накивав п’ятами.

Окрім цього, дуже актуальною для шахраїв є тема оренди житла, бо через війну багато людей переїжджають з місця на місце, шукаючи прихисток. За словами начальника відділу розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області Вадима Зелінського, найчастіше на аферистів можна натрапити в мережі Інтернет, на різних платформах для розміщення оголошень про товари та послуги. Під приводом здачі в оренду житла шахраї просять переказати перший платіж або певну частину від вартості оренди. Проте після перерахування коштів потерпілі приїздять на місце і, як правило, виявляють, що в оселі або хтось проживає, або оголошення вже неактуальне.

Зокрема, на такому злочині одеські правоохоронці викрили жительку Закарпаття, яка ошукала дві родини переселенців. Вона взяла з них гроші за довгострокову оренду двокімнатної квартири, яку сама винайняла у законних власників на три дні.

"Видаючи чужу оселю у Київському районі міста Одеси за власну, 27-річна громадянка розмістила на одному з інтернет-сервісів оголошення про здачу її в оренду", - розповіли в поліції.

Одного й того ж дня аферистка продемонструвала помешкання зацікавленим людям, склала з ними усну угоду, отримала на банківську картку гроші та… зникла.

Віртуальні павербанки та "чудо-лампи"

Через ракетні удари ситуація з електропостачанням в країні, а особливо в Одесі, неодноразово була, що називається, на межі. Городяни цілодобово залишалися без світла та зв'язку, низка підприємств, магазинів закривалися, люди втрачали роботу... І, поки одні виживали, інші скористалися їхньою бідою. Так, "на ура" пішли віртуальні генератори, зарядні пристрої та інший товар, який через зрозумілі причини став дефіцитом.

Наприклад, не втратив шансу поповнити свій особистий бюджет 41-річний ув'язнений Одеського слідчого ізолятора. Чоловік, засуджений на сім років за крадіжку, грабіж та… шахрайство, зі свого смартфона розмістив в Інтернеті оголошення про нібито продаж павербанків Xiaomi. Ціну виставив – 1 тис. грн за одиницю товару... При цьому запеклий шахрай гарантував покупцям, що доставить замовлення після 50-відсоткової передоплати. На це повелися десять довірливих городян, які, виклавши гроші, залишилися ні з чим… Пізніше, під час обшуку, у камері у фігуранта поліцейські знайшли чернетки, до яких він скрупульозно вносив контакти "клієнтів" та прибуток.

Шахраї вчаться "заробляти" навіть на електролампочках. Так "проколовся" одесит Олександр, який хотів купити LED-лампу з акумулятором.

"На початку лютого, у розпал масових відключень світла, у Facebook з'явилася реклама "чудо-ламп" виробництва Німеччини. На відео-ролику йшлося про те, що лампа вартістю 350 грн може світити після зарядки 5-6 годин", - розповів пенсіонер.

За його словами, рекламний ролик було розміщено без будь-яких контактів – ні адреси магазину, ні номера телефону. Але чоловік зробив заявку, вказавши у графі під рекламою номер свого телефону, на який дуже швидко зателефонувала жінка. Вона переконувала у європейській якості товару та заявила, що лампочка повністю заряджається за три години...

"Я сумнівався – нам тоді давали світло лише на півтори-дві години… Як же лампа зарядиться?! Але дамочка незворушно сказала: "Це – не питання. Нам надійшла нова партія ламп, вони встигнуть зарядитися, а працюватимуть аж по 8 годин. Щоправда, коштують дорожче – по 600 грн. Якщо берете дві штуки – знижка 50 грн на кожну...", - розповів пенсіонер.

Чоловік замовив дві лампи по 550 грн та за 180 грн – перехідник, запропонований продавчинею: як виявилося, цоколь у диво-ламп – Е-27, а люстра пенсіонера розрахована на вужчий – Е-17.

"Вартість замовлення зі "знижкою" становила 1280 грн. Потрібно було внести передоплату 100 грн на банківську картку, видану на ім’я Юрія Веремейчука, оплатити доставку "Новою поштою" та послуги за пересилання грошей. Посилка прийшла з Рівного досить швидко", - розповів пан Олександр.

За його словами, під час вкручування замовленого перехідника у квартирі вибило світло, потім з'ясувалося, що люстра вже не працює. Тоді чоловік пристосував під чудо-лампу нічник. Але, на жаль, покупка навіть у цьому себе не виправдала: навіть після тривалої зарядки, коли електрики немає, вона світить лише години дві.

"Виходить, що це обман. Скажу більше – вже бачив подібні лампочки приблизно вдвічі дешевше – гривень по 150, і це ніяка не Німеччина. Намагався висловити претензії цим продавцям, але жоден із номерів не відповідав: ані зазначений на посилці, ані той, з якого мені запропонували зробити заявку", - констатує одесит.

Кореспондент УНІАН знайшов у соціальних мережах рекламу, про яку розповів пенсіонер, та залишив у заявці номер свого телефону. Справді, незабаром пролунав дзвінок: жінка запропонувала оформити замовлення і жваво рекламувала товар. Проте, почувши, що до "німецької якості" вже є претензії, різко перервала розмову, а на дзвінки від "клієнта" більше не відповідала.

Як пояснили УНІАН у правоохоронних органах, скоріше за все, "засвічені" номери мобілок продавці вносять до своєї "чорної" бази, воліючи з колишніми клієнтами не спілкуватися.

Посилки біженців: довгий шлях із Фінляндії

Не можемо стверджувати, що наступна ситуація пов’язана з якоюсь аферою, проте історія цікава й, можливо, її розголошення когось убереже від серйозних матеріальних і моральних втрат. Йдеться про передачу посилок з Європи в Україну (і назад) з водіями автобусів, які перевозять пасажирів та вантажі. Як правило, це добре відпрацьовані маршрути, якими активно користуються, у тому числі біженці. Адже послуги поштових операторів – задоволення не з дешевих, а "автобусний варіант" – штука перевірена: транспортування дешевше та посилка доходить швидше. Однак...

Неприємності сталися у біженців, які опинилися у Фінляндії. Серед потерпілих – блогер Михайло Голіков, який розповів УНІАН, що низка українців відправила 4, 12 та 18 лютого з різних фінських міст посилки до України через молдавську компанію "Мілош Тур". Передачі призначалися родичам, знайомим, військовим та просто стороннім людям, які потребують матеріальної підтримки.

"Наприклад, ми з дружиною 4 лютого відправили пенсіонерам з Кропивницького гуманітарну допомогу – банку з варенням, шкарпетки, дезодоранти... За доставку заплатили з розрахунку 1,5 євро за кілограм. Посилку, вміст якої коштував приблизно 300 євро, представники "Мілош Тур" обіцяли доставити днів за сім: через Молдову, до Одеси, потім потягом – до Кіровоградської області. Проте йшли тижні, а відправлення все не надходило…", - розповів Михайло.

Він стверджує, що біженці намагалися дізнатися про долю своїх відправлень, зокрема у додатку Viber, в якому перевізник створив групу для спілкування зі своїми клієнтами. Люди писали, що в Україні чекають на цю допомогу, що у сумках-коробках – їжа, яка може зіпсуватися, теплі речі. Хтось вклав у передачу для дітей баночку з червоною ікрою, хтось –свіжу рибу на спецохолоджувачі, хтось – цукерки.

Киянка Наталія Фастовець приїхала до Турку близько року тому. У Фінляндії вона перебуває зі своєю мамою, уродженкою Чернігівщини.

"Ми надсилали посилки 11 лютого, - розповіла пані Наталія. - У них були речі для родичів-киян, а також куртки, постільна білизна та інше – гумдопомога для переселенців".

За її словами, за кілька днів хтось зателефонував одержувачам до Києва. Сказав, що посилки в Одесі й спитав, на яке поштове відділення у столиці їх надіслати. Проте за тиждень вони до Києва не прибули…

"Ми звернулися до компанії, в якій нас запевнили, мовляв, посилки вже декларуються на митниці. І, заспокоївшись, 18 лютого я зробила ще одне відправлення – 8 кг парафіну для окопних свічок. Парафін у вигляді нових свічок, які купували українські біженці з усього міста Турку… А потім і ця посилка "розчинилася в дорозі"", – каже Наталія.

Аналогічна ситуація у Юлії – переселенки з Миколаєва, яка виїхала з рідного міста, рятуючи з-під обстрілів маленького сина. У Миколаєві залишилися її друзі, у них також дитина – дівчинка, якій у лютому виповнилося 6 років. Юля вирішила привітати малечу: купила іграшки, різну їжу – сир, олію, солодощі. Усе це відправила в Україну, але подарунки до Миколаєва не прибули...

"Щоразу, як я зверталася до компанії "Мілош Тур", її представники називали різні причини затримки: то декларація, то не пускає митниця… Потім сказали, мовляв, повернуть посилку до Фінляндії, але раптово передумали – говорили, що це неможливо. Потім посилалися на те, що вантаж – у нейтральній зоні і не може зрушити з місця, доки "не вирішиться" якесь питання", – поділилася переживаннями Юлія.

Як пояснюють усі українці, які опинилися в однаковій ситуації, послугами вищезгаданої фірми вони вирішили скористатися, перш за все, через тарифи, які є нижчими ніж у конкурентів. Цей перевізник з'явився у Фінляндії нещодавно, але встиг зарекомендувати себе з позитивного боку. Принаймні скандалів через погану роботу, начебто, не було. Пристойний двоповерховий автобус везе пасажирів, для багажу є велика вбудована ємність та причіп, іноді за посилками заїжджає мікроавтобус. Але є нюанс, який, до речі, стосується багатьох перевізників. Співробітники компанії нумерують посилки, записують у свій журнал, але відправнику якихось "папірців" не видають. Тобто все під чесне слово. Як кажуть юристи, без доказів правових перспектив у таких справ – жодних…

Щоб розібратись у ситуації, УНІАН звертався до різних структур: митниці, прикордонної служби, до незалежних експертів. Як з'ясувалося, штаб-квартира "Мілош Тур" розташована у Кишиневі (Молдова). Є представництво у Португалії, а рік тому відкрилось і в Україні – в Одесі.

В офісі на вул. Малій Арнаутській дівчина, яка представилася менеджером Ганною, сказала УНІАН: "Посилки – на нейтральній території, між Молдовою та Україною. Вони – у нашій вантажній машині, яку не пропускає українська митниця".

Як стверджувала Ганна, від вантажівки, як то кажуть, ні на крок не відходить співробітник "Мілош Тур". Але чому посилки "застрягли" і коли ситуація зрушить з місця, дівчина уточнити не змогла...

Зрештою УНІАН вдалося дізнатися, що відповідну машину нібито бачили в районі українсько-молдавського кордону, в зоні КПП "Старокозаче". Проте експерт із митних питань, який побажав не називатися, пояснив: у нейтральній зоні (між двома постами) машина з вантажем може перебувати лише кілька днів. На такій території немає нічого – ні туалету, ні якихось складів, це просто шматочок дороги.

"Якщо ми говоримо про "Старокозаче", нейтральної зони там метрів п'ять. Твердження, що вантажівка тут стоїть тижнями – з галузі наукової фантастики", - стверджує фахівець.

Він припускає, що посилки могли десь накопичувати, а потім перевантажити, наприклад, у фуру, яку митниця не пропустила через якісь причини.

"Окремі перевізники намагаються під гуманітаркою провести контрабанду. Але якщо митниця це виявляє, вантаж вилучають, складають відповідний акт. У цьому випадку посилки опинилися б у зоні відповідальності України, але ніяк не між двома КПП", - уточнив спеціаліст.

Як би там не було, врешті посилки таки дістались України. Проте, за словами Михайла Голікова, продукти зіпсовані – замість кількох обіцяних днів вони провели "в дорозі" понад місяць. Втім, за зіпсовані продукти "Мілош Тур" пообіцяла компенсацію.

Як не постраждати від дій аферистів?

За словами Вадима Зелінського, один із розповсюджених видів шахрайств зараз пов’язаний із заволодінням грошима громадян під приводом продажу товарів і послуг в інтернет-крамницях.

"Ці види махінацій можна поділити на три умовні підвиди. Перший полягає у тому, що шахрай пропонує покупцеві що-небудь, бере з нього повну або часткову передоплату і зникає. Другий – шахрай продає замовнику товар, але неналежної якості, такий, що не відповідає стандартам, на які той розраховував і які оголошував продавець. І третій – шахрай підмінює товар, тобто надсилає те, що людина не замовляла", - говорить поліцейський.

Він зазначає, що причиною активізації таких схем є масовий перехід суб’єктів господарювання на віртуальні майданчики, де можна зекономити на оренді приміщення і зробити ринкові ціни на товари та послуги привабливішими для покупців. Відтак у глобальній павутині, серед добросовісних торговців, зловмисникам дуже легко зробитися непомітними.

"Для того, щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно дотримуватися наступних правил. Перевіряти інтернет-майданчики, які здійснюють продаж. Якщо це дійсно перевірений продавець, до якого ви постійно зверталися, ризик стати жертвою шахрайства є мінімальним", - каже фахівець.

Також потрібно перевіряти відгуки про товари, про продавців, з якими контактуєте у віртуальному просторі. І звичайно, коли товар надходить до поштового відділення, необхідно перевіряти його на відповідність сертифікації та заявленим якостям. Тільки після цього можна платити за нього гроші.

Ще одне залізне правило: обов’язкова перевірка або ігнорування повідомлень, які спонукають до негайних дій. Найчастіше – це шахрайські повідомлення, що надходять нібито від імені відомих брендів, знайомих, друзів чи банків. Зазвичай, вони повідомляють про негаразди з банківським рахунком, обіцяють грошову винагороду, закликають до пожертв тощо.

"Не натискайте на подібні оголошення. Перевірте їх, зателефонувавши другу, на лікування якого нібито збирають гроші, у благодійний фонд чи банк, які мають офіційні контакти, через які можна уточнити будь-яку інформацію. Якщо листи від незнайомих вам осіб чи джерел – просто ігноруйте їх", - підкреслює правоохоронець.

За словами Зелінського, навіть якщо ви стали жертвою шахрайства та перерахували гроші на банківські, телефонні чи інші рахунки, процес ще можна зупинити. Найперше він радить швидко звернутися до банку і попросити скасувати платіж та заблокувати вашу картку. Це реально, якщо зроблено вчасно. Також має значення, чи гроші було переведено між рахунками одного й того ж банку... У будь-якому разі діяти треба негайно.

Потім необхідно акумулювати всю інформацію та надати її поліції за номером "102". Повідомити свій номер телефону, номер телефону, з якого телефонували шахраї, номери банківських рахунків, на які були перераховані гроші. Після цього потрібно дізнатися у працівників поліції номер реєстрації вашої заяви, щоб надалі звернутися до підрозділу, який її прийняв. Аналогічну інформацію варто сповістити й на "гарячу лінію" управління боротьби з кіберзлочинністю.

Такі поради можуть бути корисними, зокрема при оренді житла. Як зазначає Зелінський, звісно, щоб не стати жертвою такого шахрайства, не варто пересилати гроші наперед, але всяке буває…

Якщо ж говорити про посилки, то варто пам’ятати, що в умовах війни ніхто не дасть стовідсоткової гарантії за збереження ваших відправлень, маршрути та терміни "подорожі". Але надійніший (хоч і не найдешевший) варіант – послуги поштових операторів, які за доставку несуть юридичну відповідальність.

Лариса Козов