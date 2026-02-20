Був похований, але повернувся з полону: що не так з ДНК-експертизою у справі Далецького та як йому знову стати 'живим'

Родина військового Назара Далецького понад три роки вважала його загиблим і поховала, адже ДНК-експертиза підтвердила смерть. Але боєць виявився живим і повернувся з полону. Як таке могло статися, з'ясовував УНІАН.

Історія 46-річного військовослужбовця Назара Далецького схожа на диво. Від травня 2022 року він не виходив на зв’язок із родиною. Спершу його вважали зниклим безвісти. Невдовзі рідним повідомили - Назар загинув. І це підтвердила ДНК-експертиза. Але через кілька років з’ясувалося, що це була фатальна помилка, і сім’я поховала останки невідомої людини.

Ховали в закритій труні

Назар Далецький - учасник АТО. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у березні 2022 року чоловік пішов захищати Україну у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Моя тітка, мати Назара, щодня спілкувалася з ним телефоном. Зазвичай розмови були короткі: кілька хвилин чи секунд. Але для неї головне було почути голос сина. Однак у травні 2022 року він перестав виходити на зв'язок. А одного дня ввечері задзвонив телефон, телефонували з номера Назара, але хтось почав говорити російською: "Ваш сын в плену, с ним все хорошо". Тітка запитала, хто це? Чоловік відповів: "Я тот, кто его в плен брал". І все. Більше ми нічого не знали", - розповідає УНІАН двоюрідна сестра Назара Далецького Роксолана Макогін.

Відео дня

Спершу чоловік вважався зниклим безвісти, але пізніше родині повідомили, що він загинув на Харківщині у вересні 2022 року. Матері сказали, що ДНК збігається. Тож людину, яку вважали Назаром Далецьким, поховали з почестями на цвинтарі у рідному селі Великий Дорошів (на Львівщині) у 2023 році.

"Ховали у закритій труні, в мішку, сказали, що тіло сильно обгоріло, – ділиться спогадами Роксолана. – Мати його їздила у Львів у морг, поклала в труну ще якісь його речі, які вважала за потрібне, там все запакували, закрили і привезли в село ховати. На похороні було дуже багато людей. Потім його мати по кілька разів на тиждень ходила на цвинтар, доки не захворіла".

Місяці невідомості і надії

Інформація про те, що Назар нібито живий, з’явилась у квітні 2025 року: троє бійців, які повернулися з полону, підтвердили, що бачили його - їх разом утримували в одній в'язниці. Відтак у родичів зажевріла нехай і примарна, та все ж надія. І вони звернулися до Координаційного штабу, який займається питаннями військовополонених.

"Вірити хотіли, що він живий. Але, знову ж таки, боялися розчаруватися. Для мами це сильний стрес був би: коли твоя дитина то мертва, то жива, то знову мертва. Телефонували до знайомих, які займаються полоненими. Ті казали, що він є у списку військовополонених, але ми не знали, чи це старий список, чи про який список мова... А потім з'ясувалося, що той список дійсно свіжий. І тоді в нас сумніви фактично відпали", - розповідає Роксолана.

Остаточно про те, що Назар живий, стало відомо торік у вересні. З могили на кладовищі одразу зняли фото, табличку з іменем і прізвищем та датою смерті. Оскільки від жовтня обмінів полоненими між Україною та РФ не було, лише 5 лютого 2026 року військовий повернувся додому.

На відео, опублікованому в соцмережах, де вже звільнений з полону Назар Далецький говорить зі своєю мамою, видно, що її переповнюють емоції від першого за майже чотири роки спілкування з сином. Жінка навіть забула, що хотіла йому сказати.

"Нас всіх переповнювали дуже сильні емоції… Сльози, радість… Ой, це навіть важко передати словами! Назара вітали з "воскресінням", а він дякував, що ми його дочекалися", – говорить Роксолана.

"Повернути гроші поки не вимагали"

Не встигли рідні натішитися новиною про звільнення з полону Назара, як у публічному просторі з’явилися заяви про нібито зобов’язання родини повернути державні виплати, отримані у зв’язку із загибеллю військового. Гроші чималі – йдеться про 15 млн гривень. Першим про це заговорив на сесії Львівської облради представник омбудсмена Тарас Подвірний. За його словами, виплата була надана родині після проведеної ДНК-експертизи, яка тоді засвідчила смерть військового.

"Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент вирішуватиметься. Шукатимуть винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна", – сказав тоді Подвірний.

Він також додав: для родини головне, що "військовий повернувся додому, а не ці кошти, які їм виплатила держава".

Разом з тим, за словами Роксолани Макогін, до них офіційно із такою вимогою ніхто не звертався.

"Гроші виплачують донці і мамі, їм призначили компенсацію. З тих 15 млн всю суму ще не виплатили, там окрема процедура. Адже, по-перше, допомогу призначили лише через 9 місяців після похорону. По-друге, одразу дають якусь певну суму, а решту – рівними частинами впродовж кількох років. І ніхто в них назад ті гроші не вимагав, навіть мови не було, що родина має щось повертати, то вже перекрутили і понаписували так", – розповіла Роксолана.

Спростовують таку вимогу і в Міністерстві оборони. Там кажуть, що усі належні виплати родині захисника були здійснені відповідно до чинного законодавства України.

"Для Міноборони безумовним пріоритетом є захист прав військовослужбовців та їхніх родин. Повернення захисника, який раніше вважався загиблим, є надзвичайно важливою подією для його близьких і для всієї країни. Додаткове травмування родини, яка вже пережила надзвичайно складні обставини, є неприпустимим", – пояснили у відомстві.

Також там зазначають, що Міністерство оборони не має правових підстав та намірів для перегляду рішення щодо надання коштів родині військовослужбовця Далецького, а також не збирається спонукати до повернення їх державі.

Однаковий генотип можуть мати двоє з тисячі

І ще один цікавий момент у цій історії: чи могла схибити ДНК-експертиза? Адже цей метод дослідження для ідентифікації особи вважають високоточним. Тобто, молекулярно-генетичний аналіз для ідентифікації особи або встановлення родинних зв'язків відбувається з точністю до 99,9%.

Але, як виявилось, тут теж можуть бути нюанси.

"Я припускаю, що в даному випадку було нерозуміння принципів роботи методики, і порушені рекомендації експерта, – говорить у коментарі УНІАН судово-медичний експерт, завідувач відділення судово-медичної криміналістики Державної спеціалізованої установи "Головне бюро судово-медичної експертизи Міністерства охорони здоров'я України" Віталій Левченко. – Річ у тім, що на тисячу людей, статистично, двоє можуть мати однаковий генотип. У таких випадках генетик надає рекомендацію, що для підвищення ймовірності потрібно перевірити мітохондріальну ДНК, якщо тестували тільки ядерну - це генетичний аналіз, що досліджує спадковість по виключно материнській лінії. Можливо, потрібно було взяти зразки ще в когось із родичів. Скоріше за все, що так і було – недостатньо досліджень. Експерт не міг не бачити цього в процесі дослідження".

Як проводилася ДНК-експертиза у справі Назара Далецького розповіли у Міністерстві внутрішніх справ. Так, за словами заступника очільника МВС Леоніда Тимченка, біологічні матеріали для виведення ДНК-профілю матері бійця були відібрані в травні 2022 року після того, як стало відомо, що Назар, імовірно, міг потрапити у полон. Оскільки тоді ця інформація не була підтверджена офіційно, його вважали зниклим безвісти за особливих обставин.

"У таких випадках, відповідно до алгоритму дій Національної поліції, у родичів відбирається біологічний матеріал для того, щоб був виведений ДНК-профіль. Цей профіль поміщується в Електронний реєстр геномної інформації людини з розрахунку на те, що в подібних ситуаціях (це, на жаль, не виключено), тіла повертаються в результаті репатріації, або їх можуть доставити безпосередньо з лінії бойового зіткнення. ДНК-дослідження цих тіл теж проводиться, а потім їхні результати порівнюють з даними, які є в цьому реєстрі", - пояснив Тимченко.

Заступник міністра зауважив, що Далецький зник під час виконання бойового завдання на Сході у травні 2022 року. А коли восени розпочався Слобожанський контрнаступ ЗСУ, слідчим з різних правоохоронних органів довелося розслідувати низку скоєних російськими військовими на деокупованих територіях воєнних злочинів. Серед них - розстріл колони цивільного автотранспорту 30 вересня 2022 року на автодорозі між селищем Куп’янськ-Вузловий та селом Курилівка Куп’янського району. З місця події були відібрані останки невстановлених осіб. А у січні 2023 року один із біологічних зразків з розстріляного авто показав високу статистичну ймовірність спорідненості з ДНК-профілем матері Назара Далецького. Збіг відбувся автоматично.

"Є певний алгоритм, що передбачає, яким чином працюють з біологічним матеріалом, як виводиться математична формула, яка вираховує певний відсоток спорідненості. Це процес, який не відбувається на розсуд експерта. В даному випадку збіг становить 99,99987%", – повідомив він.

Посадовець зауважив, що така ситуація в експертних установах системи МВС відбулась вперше. Відтепер вивчаються висновки усіх експертних установ, по яких було зроблено дослідження лише одним методом, або тільки по одному родичу.

Тимченко додав, що з юридичної точки зору, ніхто з експертів не припустився помилки. Так само й слідчі, які отримали дослідження і висновок, де збіг становив 99,99987%, мали право взяти його до уваги і ухвалити рішення. А на рекомендацію експертів стосовно проведення додаткової експертизи, з юридичної точки зору, вони мали право не звернути увагу. Адже вона, як зазначив заступник міністра, не є обов’язковою для виконання.

Як підкреслив посадовець, надалі в експертних установах системи МВС дослідження проводитимуться, мінімум, за двома методами, або із дослідженням ДНК-профілів двох родичів.

Також Тимченко додав, що разом з СБУ намагатимуться ідентифікувати, кому ж належать останки, які були поховані на Львівщині під іменем Назара Далецького (їх вже ексгумували). З цим планують звертатись і до міжнародних партнерів.

"Ні живий, ні мертвий"

Військовий адвокат Назар Олексюк називає цю історію унікальною в Україні. Але найгірше те, каже юрист, що вона повністю підриває довіру людей до держави як інституту – тепер родичі загиблих військовослужбовців будуть сумніватися, а чи справді вони ховають своїх.

Перед Далецьким після нібито його поховання та видачі свідоцтва про смерть постало питання власного статусу, тобто визнання живим у правовому полі. Як зазначає адвокат, військовий був оголошений загиблим в результаті ДНК-збігу, тому тепер необхідно оскаржувати актовий запис про смерть, а це дуже непросто. Для цього мають розпочати досудове розслідування, повторно дослідити ексгумовані останки.

"Згідно з актовим записом про смерть і свідоцтвом про смерть, ця особа не є живою, не перебуває в складі Сил оборони, не є військовослужбовцем. Відповідно, всі правові наслідки його як живої людини не діють. Тільки після того, як будуть проведені експертизи, а актовий запис у судовому порядку буде скасований, цей військовослужбовець отримає правовий юридичний статус живої людини. Крім того, йому мають виплатити грошове забезпечення за весь час перебування в полоні", - говорить юрист.

Стосовно грошової виплати родині у 15 млн гривень, за словами Олексюка, якщо сім’я військового отримала одноразову грошову допомогу у зв'язку із його загибеллю, вона не зобов'язана її повертати, адже це - помилка держави.

***

Ще місяць Назар Далецький перебуватиме на реабілітації на Вінниччині. Лише у минулі вихідні він вперше побачився з двоюрідними сестрами. З мамою поки спілкується телефоном. Жінка щаслива і не збирається скаржитися на експертів, які мимоволі "поховали" її сина і цим завдали їй болю. Каже: "Моя дитина жива, і слава Богу". Чим Далецький займатиметься після реабілітації, поки не знає, однак повертатися у ЗСУ не планує – війна та полон суттєво підірвали його здоров'я.

Мирослава Бзікадзе