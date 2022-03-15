Близько 20 українських народних депутатів наразі перебувають за кордоном.
Про це повідомив перший заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко у спільному ефірі телеканалів.
"Є різні цифри, не буду зараз конкретизувати… Близько 20 народних депутатів не в Україні. Скажімо так… це депутати, які і до цього мали свої непатріотичні прояви, голосування і так далі", - заявив Корнієнко.
Він додав, що 9 нардепів перебувають у відрядженні у Раді Європи.
Прізвища нардепів-втікачів відомі Службі безпеки України. Відомство займеться ними, як тільки закон про колаборантів набуде чинності.
Раніше спікер Ради Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати, які покинуть територію України, вважатимуться зрадниками.