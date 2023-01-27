Рішення про виключення Тищенка ухвалено за результатами внутрішньофракційного опитування.

Народного депутата Миколу Тищенка виключено зі складу парламентської фракції "Слуга Народу".

"За результатами внутрішньофракційного опитування, яке було розпочато напередодні, прийнято рішення виключити Тищенка Миколу Миколайовича зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу", - повідомила речниця фракції Юлія Палійчук у Telegram

Попри рішення монобільшості, Тищенко не втратив депутатський мандат. Скласти його можна за власним бажанням.

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Скандальна поїздка Тищенка до Таїланду - що відомо

23 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ №27/2023, згідно з яким українські посадовці матимуть можливість виїзду за межі України виключно у службові відрядження. Рішення РНБО прямо забороняє чиновникам покидати Україну в приватних цілях.

Журналісти виявили у Таїланді народного депутата від "Слуги народу" Тищенка. По тому на сайті посольства України в Таїланді з’явився анонс на 27 січня його зустрічі з українською громадою в готелі Novotel (Бангкок). Згідно з анонсом, планується обговорення питань покращення взаємодії з представниками української громади в Королівстві Таїланд.

26 січня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Тищенка за кордон не відряджав і розпорядження на відрядження до Таїланду не підписував.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Тищенка буде звільнено з посади заступника голови і виключено зі складу фракції.

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк повідомила про виключення Тищенка з лав партії згідно з п.9.1.22 статті 9 статуту.

26 січня президент у вечірньому відеозверненні після скандалу щодо заступника голови фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка нагадав, що виїзд депутатів за кордон повинен бути у відповідності з рішенням РНБО. Він наголосив, що інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.

Водночас, сам Тищенко стверджує, що "вищі керівники" і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія знали про його поїздку в Азію.

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