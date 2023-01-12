500 євро за ніч в готелі для "золотої молоді" РФ - не гроші.

Попри антизахідну риторику своїх батьків, російська "золота молодь" продовжує просаджувати свої гроші в країнах НАТО і Євросоюзу.

Серед вподобань нащадків чиновників, які потрапили під санкції, виявилися Дубай, Балі, Мальдіви, Сейшели та інші популярні курортні країни, пише The Insider.

Курортний десант дочки Наришкіна

Однією з яскравих шанувальниць відпочинку на заході виявилася дочка директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкіна - Вероніка.

Відео дня

"Маски скинуті, і для нас очевидно, що блок НАТО веде гібридну війну і проти Росії, і проти нашого союзника - Республіки Білорусь", - говорив влітку 2022 року Наришкін.

Вероніка підтримала жорстку позицію свого батька і цього ж літа вирушила на відпочинок до Туреччини, яка входить до блоку НАТО.

Дівчина зовсім не соромиться активно роз'їжджати по Європі та відвідувати найдорожчі курорти в компанії своєї подруги Вікторії Колесникової – дочки знаменитого футболіста московської команди "Локомотив" і збірної РФ Олексія Косолапова.

Саме на сторінці останньої в Instagram журналісти виявили безліч фотографій зі спільних подорожей, адже сама Вікторія завбачливо закрила свій профіль. Разом вони вже побували в Італії та Греції.

Буквально перед новорічними святами дочка Наришкіна відвідала Балі: вона заселилася з подругою в готель AYANA Resort Bali, де одна ніч відпочинку коштує понад 500 євро.

Не обійшлося без подорожей і в новому 2023 році, перші дні якого Вероніка зустріла в Дубаї. Також з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну дочка Наришкіна відпочивала на Сейшелах, користуючись тим, що санкційні списки Заходу та ЄС досі не торкнулися її сім'ї.

Новий Рік дочки Шойгу в Дубаї

Любить закордонні відпочинок і дочка міністра оборони РФ Ксенія Шойгу: Новий рік дівчина вирішила зустріти під теплим сонцем в Дубаї, а не на батьківщині, переживаючи холоди разом зі співвітчизниками. Фото з нею під час відпочинку в ОАЕ The Insider помітив у чоловіка дочки глави Міноборони, блогера Олексія Столярова.

Видання з'ясувало, що на відпочинок пара витратила мінімум 500 тисяч рублів, адже донька міністра заселилася в один з найбільш люксових готелів Caesars Palace Dubai.

Син антиамериканіста сенатора Джабарова віддав перевагу США

Син відомого російського опозиціонера Володимира Джабарова за іронією долі також вважає за краще не помічати політичні гасла батька.

The Insider згадує, що влітку 2021 року на телеканалі РЕН вийшов документальний фільм за участю Володимира Джабарова: у сюжеті він викривав російську опозицію, яка нібито перебуває на службі у США. У цей же період його син Олександр насолоджувався туризмом в Америці.

Разом зі своєю дружиною Софією Челоянц він подорожував по Каліфорнії, а також встиг побувати в Сан-Франциско і Лос-Анджелесі. Попри те, що через російську агресію Володимир Джабаров все ж потрапив до санкційних списків, Олександра ці обмеження не торкнулися. Це дозволило йому відвідати минулого року Швецію і Норвегію, а також побувати в Туреччині та Дубаї.

І лише син Герасимова "патріотично" відпочиває в Криму

Попри західний вибір вищезгаданих дітей російських чиновників, The Insider з'ясував, що син глави Генштабу РФ Валерія Герасимова Євген віддає перевагу "патріотичному" відпочинку.

Видання знайшло акаунт його дружини Олени Герасимової в "ВКонтакте". Там дівчина і "засвітилася" в халаті готелю Porto Mare в Алушті.

Тим часом в самому Кремлі не так спокійно, як на заморському відпочинку.

Раптове призначення Герасимова

Як відомо, 11 січня з'явилася інформація про те, що Сергія Суровікіна зняли з посади командувача об'єднаного угруповання військ в Україні, на цей пост призначений начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов.

У Генштабі Збройних сил України вже відреагували на цю новину. Там вважають, що якби у військового керівництва РФ було все в порядку, то кадрові зміни з такою частотою б не відбувалися.

При цьому російський блогер Марк Фейгін вважає, що таке призначення свідчить про те, що Шойгу й Герасимов зуміли вийти з опали та повернути свої позиції.

Вас також можуть зацікавити новини: