Слід дочекатися дозволу від українських військових, щоб фахівці встигли перевірити такі території та відновити всю систему життєзабезпечення.

Координаційний штаб з питань деокупованих територій закликає українських громадян поки утриматись від повернення на звільнені від російських загарбників території.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, сьогодні на чолі з віце-прем'єром Іриною Верещук розпочав роботу Координаційний штаб з питань деокупованих територій, що займатиметься відновленням звільнених територій.

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"Штаб закликає мешканців деокупованих територій не поспішати з поверненням до щойно звільнених від загарбників населених пунктів", - наголошується в заяві.

Слід дочекатися дозволу від українських військових, щоб фахівці встигли перевірити такі території та відновити всю систему життєзабезпечення. "Адже в нещодавно деокупованому місті або селі може не бути світла, газу, водопостачання, централізованого опалення тощо", - сказано в заяві.

"Також штаб нагадує: окупанти залишають після себе багато вибухонебезпечних предметів. Вони можуть бути замасковані під іграшки, книжки, пачку цигарок, покинуту валізу - під різні предмети. Також небезпечні предмети можуть траплятися у будинках, на відкритій місцевості, у лісах тощо", - йдеться у заяві.

Водночас, безпечне повернення на деокуповані території можливе лише після офіційного оголошення від місцевої влади.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня начальник об’єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталя Гуменюк заявила, що українські сили на півдні просунулись вглиб позицій ворога до кількох десятків кілометрів. Офіційно назви звільнених населених пунктів поки не оголошують через те, що ворог продовжує активну діяльність дистанційно.

За даними Генштабу, за останні дні ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області, зокрема й місто Балаклія.

Сьогодні, 10 вересня, голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що військовослужбовці Збройних сил України вже перебувають на околиці окупованого росіянами Лисичанська.

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