Каволі зауважив, що формування могутності армії складається з трьох компонентів: людей, техніки та тренувань.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі прокоментував питання кадрового забезпечення Збройних сил України. За його словами, зараз мобілізація просувається краще.

Таку заяву Каволі зробив під час дискусії в Аспен Інституті, пише "Голос Америки". Зазначається, що досягти прогресу вдалося, зокрема, завдяки зниженню призовного віку до 25 років.

"Україна має проблеми з тим, як використовувати свою людську силу, чи не так? Отже, є група людей, яким потрібно працювати на заводах, у полях, брати участь у бойових діях. І це завдання українського уряду – визначити цей баланс. Нещодавно, як ви знаєте, зменшили вік призову на два роки. Зараз вони залучають людей досить швидко", – заявив Каволі.

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Генерал зауважив, що формування могутності армії складається з трьох компонентів: людей, техніки та тренувань. У питанні техніки багато що залежить від Заходу, але "все йде добре".

Що стосується тренувань, Каволі сказав, що Союз та НАТО "віддані справі допомоги українцям у підготовці великої кількості людей". Водночас кадрове питання в Україні вирішується.

"Я вважаю, що зараз все просувається значно краще", – додав Каволі.

При цьому він наголосив, що питання поповнення армії є стратегічним не лише для України, а й для країн-членів Альянсу.

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"Наші людські ресурси не безмежні. І ми, йдучи у майбутнє, маємо збільшити схильність особливо молодих людей служити своїм націям у ваших військових силах", – резюмував він.

Мобілізація в Україні: останні новини

З 17 липня на порталі "Дія" запрацювала послуга електронного бронювання. Керівники критично важливих підприємств відтепер можуть бронювати співробітників онлайн. Витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати.

Тим часом у Міноборони повідомили, що можливість оновити облікові дані через застосунок "Резерв+" зберігається навіть після 16 липня для тих, хто раніше ним не користувався. Це дозволить отримати електронний військовий квиток і не носити з собою папірці.

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