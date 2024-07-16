Напередодні стало відомо про закриття маршрутів на Івано-Франківщині.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, чому ДПСУ встановила обмеження для перебування у прикордонній зоні на заході України.

"Є таке розуміння, як прикордонний режим. Він визначений постановою уряду № 1147. Це стосується і прикордонної смуги - ширина місцевості 5 кілометрів вздовж кордону. А також, якщо є якісь особливості на ділянках, то прикордонні загони можуть вводити додаткові обмеження в прикордонні. Це стосується, зокрема, і ділянки відповідальності Чернівецького прикордонного загону, зокрема і напрямків туристичних маршрутів", - сказав він в ефірі телемарафону

Спікер також додав, що у випадку, якщо люди будуть звертатися по дозвіл на перебування в прикордонній зоні до регіональних прикордонних загонів, - такі звернення будуть розглядатися.

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"Це спрямовано на те, щоб не допустити спроби незаконного перетину кордону. Оскільки на ділянці Чернівецького прикордонного загону таких випадків також достатньо", - пояснив Демченко.

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Напередодні стало відомо, що ДПСУ встановила обмеження для перебування у 5-кілометровій зоні від державного кордону, зокрема, з метою відпочинку, туризму та рибальства. Зокрема, через обмеження відтепер закриті понад 25 туристичних маршрутів на заході України.

Напередодні стало відомо, що на Одещині прикордонник застрелив чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Згодом з'ясувалося, що вбитим виявився військовий, який дезертував з військової частини та намагався незаконно перетнути кордон.

Крім того, з'явилася інформація, що Білорусь планує побудувати на кордоні з Україною дві нові прикордонні застави. Державний прикордонний комітет країни має намір закупити "інженерні послуги з комплексного управління будівельною діяльністю" для кількох об'єктів.

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