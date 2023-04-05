Двері Альянсу для України відкриті, але є низка умов.

Двері Північноатлантичного альянсу для України сьогодні відкриті, але для членства в НАТО країна має відповідати певним стандартам. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на брифінгу в Брюсселі.

"Звичайно, двері НАТО залишаються відкритими, і в цьому немає жодних змін, але ми повинні бути зосереджені на майбутніх тижнях і місяцях, зокрема, на підготовці України до контрнаступу, щоб спробувати повернути більше території, а також на роботах, які необхідно зробити, щоб продовжити приведення України до стандартів НАТО", – заявив він.

Блінкен підкреслив, що в даний час країни НАТО вже активно допомагають Україні в її обороні від російської агресії. Також в майбутньому ще належить попрацювати над зміцненням військового потенціалу України в довгостроковій перспективі.

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Перспективи вступу України до НАТО

У вересні Україна подала офіційну заявку на вступ до НАТО. За словами президента Зеленського, де-факто Україна вже стала частиною Альянсу, залишилося оформити це де-юре.

Новий президент Чехії, який у минулому був чинним генералом НАТО, висловив думку, що Україну потрібно прийняти до Альянсу відразу після закінчення поточної війни. Він вважає ВСУ "морально і практично" готовими до цього.

Напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що наразі питання отримання "Плану дій для членства" (ПДЧ) вже не стоїть. Зараз питання лише в політичному рішенні з боку членів Альянсу.

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