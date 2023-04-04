За його словами, це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО.

Питання надання Україні Плану дій членства в НАТО знято з порядку денного.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання Комісії Україна - НАТО в Брюсселі.

"Питання ПДЧ знято з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства, і не можу бути умовою для членства. Це - механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним, а паралельно іде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", - сказав він.

Очільник МЗС додав, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна однозначно очікує на формалізовані рішення. За його словами, це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО.

"Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин. Повторення вчергове, що двері НАТО залишаються відкритими, цього буде недостатньо", - додав Кулеба.

Вступ України до НАТО

Як повідомляв УНІАН, Україна 30 вересня 2022 року подала заявку на вступ до Альянсу в прискореному порядку. На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, процес вступу України до НАТО залежатиме від підсумків війни проти Росії.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що для України неприйнятна позиція щодо не вступу до НАТО.

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