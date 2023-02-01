Екс-генерал НАТО зауважив, що українська армія після цієї війни стане найдосвідченішою в Європі.

Обраний президент Чехії, екс-генерал НАТО Петр Павел заявив, що Україна заслуговує членства в НАТО, як тільки закінчиться війна.

У своєму першому після обрання інтерв’ю Павел сказав журналістам BBC, що Україна "морально і практично готова" приєднатися до Альянсу після закінчення війни, а її армія буде найдосвідченішою в Європі.

"Українська армія буде, мабуть, найдосвідченішою армією в Європі. Україна заслуговує бути частиною спільноти демократичних країн", - сказав Павел.

На уточнююче запитання, чи стосується це членства у НАТО, новий лідер Чехії відповів ствердно: "Я вважаю, вони дійсно цього заслуговують".

Втім, Павел наголосив, що закінчення війни - в руках Росії. "Потрібно лише одне рішення президента Путіна вивести свої сили з України, і війна закінчиться", - зазначив він.

Новий президент Чехії та його позиція щодо України

Напередодні в Чехії відбувся другий тур президентських виборів, в якому за перемогу боролися відставний генерал Петро Павел, відомий своєю проукраїнською позицією, і колишній прем'єр країни Андрій Бабіш, якого вважають лояльним Росії.

За результатами підрахунку 100% голосів Петро Павел здобув перемогу з результатом у 58% голосів виборців. Офіційно він вступить на президентський пост 9 березня 2023 року.

Напередодні президент Зеленський подзвонив своєму майбутньому колезі і привітав з перемогою. Також Павел отримав запрошення відвідати Київ з офіційним або робочим візитом.

Згодом Петро Павел пообіцяв підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Таку заява він зробив за підсумками телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

Вас також можуть зацікавити новини: