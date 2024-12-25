Він підкреслив, що статистики щодо повернення українців на ТОТ не існує.

Жодної офіційної статистики щодо кількості українців, які повертаються на тимчасово окуповані території, наразі не існує. Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.

Він зазначив, що в основному українці повертаються на ТОТ через загрозу націоналізації їхнього майна Росією, таку причину озвучили під час наради з представниками Офісу президента.

"Без отримання папірця з двуглавим орлом вони не зможуть зареєструвати свою власність. Тому перша причина – врятувати своє майно", - зазначив він.

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При цьому депутат зазначив, що заїжджають виключно жінки, при цьому підкреслив, що статистики навіть в Офісі президента не надали, тому що "її просто немає".

"Але ті випадки, коли чоловіки повертаються, теж дали такі приклади, що їх затримують, і саджають на зомбі-карантин, а потім… змушують воювати", - розповів Горбенко.

Українці повертаються на окуповані території - новини

Як писав УНІАН, раніше нардеп Максим Ткаченко в одному з інтевр’ю заявив, що на окуповані Росією території вже повернулись близько 150 тисяч українців, які раніше звідти втекли. Зокрема з 200 тисяч маріупольців, які залишили місто, за його даними повернулося до 70 тисяч осіб. Серед причин він назвивав недостатню підтримку біженців з боку української держави. Однак згодом Ткаченко спростував свою заяву, заявивши, що ця інформація була його власним "необґрунтованим та емоційним припущенням" і підкресливши, що загальної перевіреної статистики немає.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив цю інформацію, хоча озвучив скромніші цифри: до 40 тисяч людей повернулися в місто. За його словами, частина з цих людей просто хотіли продати своє вціліле майно "за російськими законами", а потім із грошима повернутися в Україну або в Європу.

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