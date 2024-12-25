Жодної офіційної статистики щодо кількості українців, які повертаються на тимчасово окуповані території, наразі не існує. Про це повідомив народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Новини.Live.
Він зазначив, що в основному українці повертаються на ТОТ через загрозу націоналізації їхнього майна Росією, таку причину озвучили під час наради з представниками Офісу президента.
"Без отримання папірця з двуглавим орлом вони не зможуть зареєструвати свою власність. Тому перша причина – врятувати своє майно", - зазначив він.
При цьому депутат зазначив, що заїжджають виключно жінки, при цьому підкреслив, що статистики навіть в Офісі президента не надали, тому що "її просто немає".
"Але ті випадки, коли чоловіки повертаються, теж дали такі приклади, що їх затримують, і саджають на зомбі-карантин, а потім… змушують воювати", - розповів Горбенко.
Українці повертаються на окуповані території - новини
Як писав УНІАН, раніше нардеп Максим Ткаченко в одному з інтевр’ю заявив, що на окуповані Росією території вже повернулись близько 150 тисяч українців, які раніше звідти втекли. Зокрема з 200 тисяч маріупольців, які залишили місто, за його даними повернулося до 70 тисяч осіб. Серед причин він назвивав недостатню підтримку біженців з боку української держави. Однак згодом Ткаченко спростував свою заяву, заявивши, що ця інформація була його власним "необґрунтованим та емоційним припущенням" і підкресливши, що загальної перевіреної статистики немає.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підтвердив цю інформацію, хоча озвучив скромніші цифри: до 40 тисяч людей повернулися в місто. За його словами, частина з цих людей просто хотіли продати своє вціліле майно "за російськими законами", а потім із грошима повернутися в Україну або в Європу.