Загалом на тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

На тимчасово окуповані території вже повернулись близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, оскільки не отримали допомоги від держави та не змогли почати нове життя на підконтрольній території. Про це в інтерв’ю для "Укрінформу" розповів народний депутат, член Комітету ВР з питань прав людини Максим Ткаченко.

"За наявними даними, 200 тисяч маріупольців залишили своє місто, тікаючи від війни, яку принесла на нашу землю Росія. Водночас кожен третій з них повернувся додому, в Маріуполь, в окупацію. За підрахунками, це приблизно 67-70 тисяч осіб. На мою думку, це жахливі цифри", - зазначив він.

Він пояснив, що головна причина повернення в тому, що вимушені переселенці не змогли почати нове життя на новому місці. Вони не отримали від держави ні житла, ні соціальної підтримки. Також велика кількість ВПО не змогли знайти роботу через скептичне ставлення до них роботодавців, а всі пропозиції, які надаються переселенцям, дуже низькооплачувані.

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"Можна навіть говорити про певну дискримінацію переселенців на ринку праці. Заробітна плата часто не перевищує 8-12 тисяч грн, в той час, коли вартість оренди житла в умовно безпечних регіонах України стартує від 10 тисяч", - зазначив він.

Разом з тим, влаштовуючись на роботу, переселенці втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на оренду житла, а це близько 2000 грн в місяць на особу та 3000 грн на дітей та осіб з інвалідністю. Водночас на безоплатній основі дуже мало місць з людськими умовами проживання, додав депутат.

Допомога для ВПО - новини

У листопаді прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для переселенців в Україні із середини січня 2025 року запустять програму субсидій на орендоване житло. Цією опцією зможуть скористатись родини, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів.

А у листопаді Мінсоцполітики запровадило низку послуг для підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема, субсидію на оренду житла для ВПО, розширення сервісу "муніципальної няні" та підтримане проживання для літніх осіб.

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