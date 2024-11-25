Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук назвала політиків, що розповсюджують інформацію про масове повернення українців на ТОТ, "безвідповідальними любителями хайпу".

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко спростував свою заяву про повернення десятків тисяч переселенців на окуповані території.

В коментарі "Укрінформу" він пояснив, що ця інформація була його власним припущенням, наголосивши, що не існує даних про кількість українців, що повертаються на ТОТ.

"Таких даних немає. Це було моє необґрунтоване та емоційне припущення", - заявив він.

Відео дня

Ткаченко підкреслив, що є окремі випадки, коли українці з різних причин змушені здійснювати поїздки на тимчасово окуповані території, "але аж ніяк не йдеться про сотні чи навіть десятки тисяч, і загальної перевіреної статистики навіть теоретично не може бути".

"Я висловився некоректно, тому хочу спростувати свої слова", - заявив він.

Українці повертаються на ТОТ - скандальна заява

Раніше Ткаченко заявив, що на тимчасово окуповані території повернулись близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб, зокрема, близько 70 тисяч - у Маріуполь. За його словами, головна причина в тому, що вимушені переселенці не змогли почати нове життя на новому місці, адже не отримали від держави ні житла, ні соціальної підтримки. Також велика кількість ВПО не змогли знайти роботу.

На таку заяву також відреагувала заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, назвавши політиків, що розповсюджують інформацію про масове повернення українців на ТОТ, "безвідповідальними любителями хайпу".

Вона заперечила також, що причиною повернення українців є те, що держава недостатньо їм допомагає з житлом, грошима та роботою.

"Усе, що держава обіцяє за законом, вона робить. Можливо, цього недостатньо, але в нас йде війна, і ресурси держави обмежені. Втім, це не є причиною їхати у ворожу окупацію. Ніколи не повірю, що тисячі українців їдуть в російську окупацію через відсутність 2-3 тисяч гривень на місяць державної допомоги", - наголосила вона. Верещук також додала, що такі заяви є неповагою до мільйонів українців, які виїхали з ТОТ і будують нове життя. Також це підтримує ворожий наратив, що нібито в окупації краще, і це шкодить державі.

Вас також можуть зацікавити новини: